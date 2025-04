fot. przesłana przez Nutricia Polska

Do tej pory dzięki aplikacji na fanpage’u (www.facebook.com/bebiko.nutricia) zebrano już 25 000 kubków mleka dla najmłodszych z 10 gmin w Polsce. Do akcji na Facebooku można dołączyć w każdej chwili. Aby pomóc dzieciom, należy wejść na fanpage i odnaleźć aplikację „Od serca dla dziecka”. Następnie internauta może wybrać region Polski i gminę, a także dzień, w którym chce, by przekazano 2 kubki mleka w jego imieniu. Po kliknięciu „ok” Nutricia Polska przekaże porcję Bebiko Junior we wskazanym przez użytkownika dniu.

Niewłaściwy sposób odżywiania najmłodszych może mieć wpływ na stan ich zdrowia w przyszłości. Aplikacja pozwala wesprzeć dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zwraca także uwagę rodziców na specjalne potrzeby żywieniowe najmłodszych – zdrowe dziecko do 3. roku życia powinno przyjmować 18 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia w przeliczeniu na kilogram masy ciała niż osoba dorosła. Niestety w praktyce wygląda to zupełnie inaczej – dieta aż 80% dzieci jest uboga w wapń i witaminę D (dane Instytutu Matki i Dziecka).

Akcja „Podaruj dzieciom 2 kubki mleka Bebiko Junior” jest częścią programu „Od serca dla dziecka” realizowanego przez Fundację Komeńskiego wspólnie z NUTRICIA Polska. Pomoc otrzymają najmłodsi z gmin Reszel, Burzenin, Gorzków, Kętrzyn, Piecki, Głuchów, Cekcyn, Barciany, Strawczyn i Szypliszki.

Źródło: materiały Prasowe Nutricia Polska/ mk

