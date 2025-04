Podczas akcji „Karnawał Zdrowia” wykonano ponad 700 badań

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem warszawiacy wzięli udział w roztańczonym happeningu na Pasażu Wiecha i skorzystali z bezpłatnych badań profilaktycznych. Wszystko w ramach kampanii „Apetyt na życie”, która przypomniała jak ważny jest aktywny styl życia oraz regularna kontrola stanu zdrowia.

– Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem to szczególne wydarzenie, które co roku jest impulsem do zwrócenia większej uwagi na profilaktykę nowotworową. Z tej okazji Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny od trzech lat organizuje akcje umożliwiające skorzystanie z badań profilaktycznych – wyjaśnia Elżbieta Kozik – Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny –organizatora akcji.

4 lutego warszawiacy założyli pomarańczowe koszulki, które są symbolem akcji i zatańczyli energetyczną zumbę, by pokazać jak bardzo kochają życie. Taneczny trening przygotował i poprowadził Piotr Litwiniuk - instruktor Egurrola Dance studio – partnera artystycznego akcji.

Na ulicy Chmielnej oraz w kinie Atlantic powstała strefa zdrowia. W ambulansie do poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przeprowadzono blisko 500 morfologii krwi oraz testów na obecność wirusa HCV. W specjalnym Mammobusie odbywały się mammograficzne badania piersi. Dodatkowo wszyscy chętni mogli skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego oraz badania poziomu cukru we krwi oraz nauki samobadania badania piersi w kinie Atlantic.

Reklama

Do dbania o zdrowie zachęcał Partner strategicznym akcji - ING Życie.

– Z radością wspieramy akcje, które zachęcają do dbania o zdrowie. Od lat wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskie Amazonki Ruch Społeczny działamy na rzecz wzrostu świadomości Polaków w zakresie minimalizowania ryzyka zachorowania na raka – wyjaśnia Marta Maszewska-Danielewicz, Dyrektor ds. Komunikacji z Klientem w ING Życie.

– Akcje profilaktyczne prowadzone w przestrzenie miejskiej oraz zainteresowanie jakim cieszą się badania profilaktyczne, pokazały nam jak ważne jest dbanie o poprawę dostępu do badań profilaktycznych. Z tego powodu w ramach kampanii „Apetyt na życie” prowadzimy specjalną poradnię, która odpowiada na taka potrzebę przez cały rok – dodaje Elżbieta Kozik

Poradnia działa w ramach Lecznicy Onkologicznej – Onkolmed. Za symboliczną cegiełkę w wysokości 20 pln można tam wykonać specjalistyczne badania profilaktyczne.

Szczegółowe informacje na temat wizyt dostępne są na stronie internetowej www.ruchspoleczny.org.pl oraz www.onkolmed.pl

Zobacz też: 4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

Źródło: materiały prasowe Konkret PR/mn