Podeszły wiek a witaminy

Osoby w starszym wieku często cierpią na takie dolegliwości, jak - zawroty głowy, zakłócenia równowagi, zmęczenie, zaburzenia pamięci, niezdolność do koncentracji, niepokój. Przyczyną tych objawów jest zmniejszona zdolność przemiany materii, słabsze funkcjonowanie płuc i serca, niedostateczne zaopatrzenie w tlen i niedobór substancji odżywczych.



W zmniejszeniu tych objawów wydatnie pomagają witaminy. Głównie witaminy E, A i C. Witamina E to osłona komórek nerwowych i mózgowych, jeden z ważnych czynników ochronnych, zapobiegających powstawaniu choroby Alzheimera, tzw. zwyrodnienia amyloidowego, przy którym w mózgu obumierają neurony, tworzą się natomiast płytki zdegradowanego białka (polipeptydu). Witamina A chroni błony śluzowe, witamina C i związki flawonowe (rutyna) wzmacniają ścianki naczyń i wygładzają je wewnątrz. Dzięki temu dolegliwości żylne ustępują i poprawia się krążenie krwi.

Można oczywiście podawać te witaminy w tabletkach, ale znacznie lepiej zapewnić je sobie w diecie. Przed śniadaniem należy wypić łyżkę tłoczonego na zimno oleju roślinnego (np. słonecznikowego, który zawiera dużo witaminy E). Dwa razy w ciągu dnia wypić sok świeżo wyciśniętej cytryny (witamina C) i codziennie spożywać ciemnozielone warzywa (szpinak, brokuły), sałatę lub marchew (witamina A).

W przypadkach odczuwania stałego zmęczenia i senności, należy się zastanowić, czy poziom glikozy we krwi nie jest zbyt mały. Witaminy z grupy B wraz z pierwiastkiem śladowym chromem (wszystko znajduje się np. w drożdżach piwnych) są najlepszym środkiem stabilizującym poziom glukozy we krwi. Codziennie należy spożywać drożdże piwne jako uzupełnienie normalnych posiłków, unikać natomiast cukru, słodyczy, napojów słodzonych oraz makaronu. Dozwolone są kompleksowe węglowodany (produkty z mąki pełnoziarnistej, ryż naturalny nie łuskany, warzywa, ziemniaki).