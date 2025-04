Podkłady AA MAKE UP dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii

Firma Oceanic wprowadziła na rynek nową linię kosmetyków do makijażu – AA MAKE UP. Seria zawiera aż 8 podkładów o różnych konsystencjach i właściwościach. W jej skład wchodzą zarówno fluidy do cery dojrzałej, pozbawionej blasku, jak i dla młodej skóry z tendencją do przetłuszczania. Kosmetyki tej linii są przeznaczone dla osób o skórze wrażliwej i alergicznej.