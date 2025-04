Udział w przedsięwzięciu może wziąć każdy, kto zgłosi się do fundacji po skarbonkę w kształcie świnki.

„Wyślijcie do nas e-maila na adres info@alivia.org.pl, a prześlemy bezpłatnie na wskazany adres świnkę-skarbonkę. W zamian liczymy na gest i pomoc w nagłośnieniu akcji. Wystarczy zabrać świnkę na wspólną wycieczkę i zrobić jej zdjęcia z podróży. Im ciekawsze miejsce, tym lepiej” – tłumaczy Bartosz Poliński, założyciel Fundacji Alivia. – „Potem prześlijcie do nas zdjęcie z opisem miejsca, w którym sfotografowano świnkę. My umieścimy je na naszym fan page’u na Facebooku i na stronie Fundacji. Zachęcamy do rozszerzenia akcji i umieszczania zdjęć także na własnych profilach i innych serwisach internetowych z informacją o akcji i Fundacji Alivia. Dzięki takiemu zaangażowaniu możecie pomóc młodym ludziom chorym na raka” – dodaje Poliński. Akcja „Świnka Pozdrawia!” została zorganizowana przez Fundację Onkologiczną Osób Młodych Alivia, dzięki wsparciu firmy TelePolska.

Akcja „Świnka Pozdrawia!” jest formą promocji „Programu Skarbonka”, który polega na finansowaniu kosztów leczenia przy pomocy środków otrzymanych przez wielu darczyńców. „Na stronie fundacji zakładamy naszym podopiecznym tzw. skarbonki. Każda z nich, to indywidualna strona internetowa, gdzie podopieczni Fundacji opisują swoją walkę z chorobą. Skarbonka połączona jest natomiast z numerem konta bankowego, dzięki czemu wpłacający może przekazać fundusze konkretnej osobie i pomóc jej w skutecznym leczeniu” – tłumaczy Bartosz Poliński.

Fundacja Alivia przeznacza zebrane środki na najpotrzebniejsze wydatki – zakup leków, czy też pokrycie kosztów innych świadczeń medycznych niefinansowanych w ramach NFZ. „Bardzo często zdarzają się również sytuacje, gdy nie można czekać na finansowanie z NFZ, w związku z odległym terminem konkretnego badania wyznaczonym w państwowych placówkach. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest leczenie prywatne. Tam, gdzie kończy się pomoc NFZ, zaczyna swoją działalność Alivia” – podsumowuje Poliński.

Obecnie Fundacja Alivia posiada pięć aktywnych Skarbonek dla pięciu podopiecznych, na które można wpłacić dowolne kwoty z przeznaczeniem na leczenie i zakup niezbędnych artykułów medycznych dla konkretnej osoby. Wszystkie Skarbonki można znaleźć pod adresem: www.alivia.org.pl/skarbonka.

„Choć nazwa fundacji może sugerować, że pomagamy wyłącznie osobom młodym, to prawda jest taka, że dla nas młody jest każdy, kto posiada siłę, by podjąć walkę z chorobą i dalej cieszyć się życiem. Dlatego nasi „Skarbonkowicze” wywodzą się z różnych środowisk i są w różnym wieku. Jednak nie ukrywamy, że staramy się skupić głównie na pomocy chorym w wieku 18-40 lat. Zauważyliśmy, że jest mnóstwo organizacji i inicjatyw, które wspierają chore na raka dzieci, jednak niewiele jest takich, które pomagają młodym, dopiero rozpoczynającym dojrzałe życie” – mówi Poliński.

Eliza, wdowa i matka dwójki dzieci, od dłuższego już czasu boryka się z rakiem szyjki macicy. Konieczne było wykonanie specjalistycznego badania tomografem PET, które pomaga ustalić skalę i miejsca zmian nowotworowych w organizmie. NFZ odmówił Elizie sfinansowania badania. Koszt PET prywatnie wynosi ok. 5 tysięcy złotych. Z kolei Natalia od 9 lat zmaga się z rakiem piersi. Gdyby nie pomoc fundacji w finansowaniu, nierefundowanych przez NFZ leków najnowszej generacji, wartych miesięcznie 1 700 zł, Natalia byłaby przykuta do łóżka. Dzięki Skarbonce i wsparciu darczyńców może cieszyć się życiem i robić upragniony kurs na sternika.

Od stycznia do czerwca br. Alivia wydała 44 tys. złotych na leczenie swoich podopiecznych. Dziennie daje to sumę około 270 złotych. Z dniem 1 września 2012 r. fundacja uzyskała status Organizacja Pożytku Publicznego (OPP), co pozwoli podatnikom dokonującym rozliczenia PIT w 2013, przekazać 1% swojego podatku na pomoc chorym onkologicznie.

Zobacz też serwis Nowotwory

Źródło: materiały prasowe Unicorn Media/mn

Reklama