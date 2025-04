Podologia – czym się zajmuje?

Podologia to stosunkowo młoda dziedzina medycyny skupiająca się na diagnostyce, leczeniu i pielęgnacji stóp. Podolodzy zajmują się zarówno stopami zdrowymi, jak i "chorymi" oraz zagrożonymi rozwojem jakiejś patologii np. zespołu stopy cukrzycowej, czyli groźnego powikłania cukrzycy, w postaci poważnych owrzodzeń skóry pojawiających się na skutek małego urazu.

Skąd wzięła się podologia?

Podologia na świecie nie jest specjalizacją lekarską. O jej odrębność walczyli pedicurzyści, którzy byli zaniepokojeni warunkami w jakich wykonywane są zabiegi na stopach w gabinetach kosmetycznych. Zaniepokojeni skutkami takiego postępowania m.in. wrastające paznokcie, infekcje i amputacje, postanowili świadczyć swoje usługi na bardziej profesjonalnym poziomie. W Polsce zawód ten jeszcze nie jest „ubrany” w ustawy. Każdy kraj ma także inne obwarowania prawne co do jego uprawiania.

Dla kogo zabiegi podologiczne?

Zabiegi podologiczne są przeznaczone dla osób mających ograniczenia ruchowe, którym trudno jest samodzielnie zadbać o higienę stóp (osoby z niepełnosprawnością ruchową, sparaliżowane, ludzie otyli, ze zwyrodnieniami kręgosłupa). Zalecane są także chorym na cukrzycę, reumatoidalne zapalenie stawów i nadpotliwością stóp. Podolodzy zajmują się także pacjentami z wrodzonymi wadami i zniekształceniami stóp (np. haluksy), uszkodzeniami skóry stóp (modzele, odciski, owrzodzenia, brodawki) oraz grzybiczym zakażeniem paznokci, pęknięciami skóry na piętach, stwardniałym i zgrubiałym naskórkiem na piętach, czy wreszcie wrastającymi paznokciami. Ponadto konsultacje podologiczne zalecane są sportowcom np. biegaczom.

Jakie są przykładowe zabiegi podologiczne?

Do przykładowych zabiegów podologicznych zalicza się np. specjalny pedicure dla chorych na cukrzycę, masaże stóp, oszlifowanie grubych paznokci, skracanie płytki paznokciowej, podcięcie wrastającego paznokcia, usunięcie modzeli, rekonstrukcję płytki paznokciowej, pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych np. złuszczenie paznokcia, terapię pękających pięt i rozpadlin na piętach, zastosowanie specjalnych ortez, wykonywanie opatrunków maściowych i wiele innych.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Ceny zabiegów są zależne od wykorzystywanych przez podologów materiałów i leków. Pedicure podologiczny to koszt około 100-150 zł lub nieco wyższy w przypadku pedicure u chorych na cukrzycę. Terapia pękających pięt zwykle kosztuje około 50-100 zł za jeden zabieg a obejmuje on np. opracowanie zmian i założenie opatrunku z maścią. Rekonstrukcja płytki paznokciowej to koszt około 50-150 zł za jedną płytkę, natomiast podcięcie paznokcia wrastającego około 60-80 zł. Usunięcie brodawki tzw. kurzajki w większości salonów nie przekracza 100 zł.

Podologia jeszcze nie jest bardzo popularna, ale jest bardzo potrzebną dziedziną medycyny. Bowiem z uwagi na liczbę amputacji z powodu zespołu stopy cukrzycowej istnieje duża potrzeba edukacji z zakresu zdrowia i pielęgnacji stóp zwłaszcza w populacji diabetyków!

Stopa cukrzycowa - jak zapobiegać?