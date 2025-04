Według badań finansowanych przez Wellcome Trust fałszywe i niskiej jakości leki przeciwmalaryczne używane w Afryce mogą szkodzić pacjentom i uodparniać pasożyty wywołujące malarię.

Naukowcy z Wellcome Trust-Mahosot Hospital-Oxford University Tropical Medicine Research Collaboration zbadali fałszywe leki, które znajdowały się w sprzedaży w 11 afrykańskich krajach w latach 2002– 2010 i odkryli, że niektóre z nich zawierają mikstury nieodpowiednich składników farmaceutycznych, które mogą początkowo łagodzić objawy malarii, ale nie leczą choroby. Część „fałszywek” mogła powodować poważne skutki uboczne – szczególnie w połączeniu z innymi lekami. Pasożyty wywołujące malarię mogą po pewnym czasie rozwijać odporność na te leki. Takie przypadki się już zdarzały – wystarczy wspomnieć o takich lekach, jak chlorochina i meflochina. Naukowcy ostrzegają, że fałszywe środki stosowane w Afryce mogą prowadzić do tego samego skutku w przypadku artemizyny – obecnie jednego z najbardziej skutecznych leków przeciw malarii. Małe ilości tego leku są dodawane do „fałszywek”, by mogły one przejść testy autentyczności. W efekcie dawka artemizyny jest zbyt mała, by leczyć, ale na tyle duża, aby pasożyt się na nią uodpornił.

Dr Paul Newton, czołowy badacz tego problemu, wezwał do podjęcia pilnych działań w zakresie walki z podrabianymi lekami przeciwmalarycznymi. "Brak podjęcia działań stwarza ryzyko dla życia milionów ludzi, zwłaszcza dzieci i kobiet w ciąży" – powiedział.

Uważa się, że malaria zabija około 800.000 osób rocznie.

Źródło: BBC News/mn

