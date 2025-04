Wczasy w Polsce

Wyjazd na Mazury, nad morze czy w góry jest bezpieczny. Pamiętaj jednak, by na plaży używać parasola i ograniczyć przebywanie w upale do niezbędnego minimum. Jeśli nie jesteś przyzwyczajona do wyższej temperatury, Twój organizm nie pozbędzie się sprawnie ciepła, co może być groźne dla maluszka. Nie przemęczaj się - zamiast wypadu na Rysy wybierz spacer po dolinach.

Zadbaj o wygodne łóżko, czystą łazienkę oraz w przypadku zaawansowanej ciąży o dostęp do szpitala w przeciągu kilku czy kilkunastu minut jazdy.

Europejskie marzenie?

Jeśli planujesz wyjazd do innego kraju europejskiego, wyposaż się w odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedz się również, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w którym będziesz mogła w razie potrzeby bez problemu skomunikować się z lekarzem. Postaraj się, by urlop nie zachodził na ustaloną z lekarzem wizytę kontrolną czy zaplanowane badanie. Kempingi i pola namiotowe mogą charakteryzować się zbyt niskim, jak na Twój stan, standardem higieny.

Rajska plaża

Największy problem to wyjazdy do krajów o zupełnie odmiennych warunkach klimatycznych. Ciężarna musi pamiętać nie tylko o swojej higienie, ale także o zdrowiu dziecka. Do zwiedzania wynajmij klimatyzowany samochód i sypiaj w hotelach, w których możliwe jest sprawne uzyskanie porady lekarskiej. Nie udawaj się do miejsc oddalonych od ośrodków miejskich dysponujących szpitalami, szczególnie w przypadku ciąży zaawansowanej. Zaopatrz się w podstawowe leki, które będziesz mogła użyć do wczesnego zwalczania infekcji i które nie będą wpływały na Twoje dziecko.

Zagrożenia tropiku

Wyjazdy do krajów tropikalnych nie są zalecane w czasie ciąży. Jeśli jednak nie masz wyboru - przed wyjazdem konieczna jest wizyta lekarska - zarówno u lekarza chorób zakaźnych, jak i u lekarza ginekologa. Ponieważ szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym nie są wskazane w ciąży, należy razem z lekarzem przedyskutować korzyści i ryzyko oraz argumenty za i przeciw ewentualnemu szczepieniu. W krajach o odmiennych warunkach klimatycznych częstym problemem są biegunki. U ciężarnej powodowane przez nie odwodnienie może być niebezpieczne, szczególnie w obliczu braku dostępu do służby zdrowia. Choroby przenoszone przez wektory takie jak komary czy muchówki powodują bardzo groźne choroby gorączkowe, które mogą skutkować poronieniem i powikłaniami u matki. Pij dużo wody, zawsze butelkowanej i chroń się przed infekcjami!