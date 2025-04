Eliksirem był zazwyczaj napój, herbata lub wywar z ziół z dodatkiem przypraw, i co najważniejsze, krwi, włosów, paznokci lub innych wydzielin należących do kobiety, która zleciła przygotowanie mikstury. Rekomendowanym środkiem, o nadzwyczajnej skuteczności, miał być dodatek krwi menstruacyjnej!Miłosne winoJednym z najbardziej skutecznych afrodyzjaków jest wino, wyłączając oczywiście z tej listy wszystkie winopodobne napoje produkcji krajowej. Relaksuje, odpręża, pobudza zmysły. Ważna jest spożyta ilość, gdyż przeholowanie skutkuje odwrotnym efektem zamierzonym. Nadmiar wypitego alkoholu osłabia popęd płciowy i sprawność seksualną. U pań może wystąpić kłopot z odpowiednim nawilżeniem pochwy, a u panów – z erekcją. Natomiast jeżeli ograniczymy się do jednego kieliszka wina, a do tego przygotujemy coś lekkostrawnego, smacznego i pachnącego oraz włączymy nastrojową muzykę – efekt murowany!

