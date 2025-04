Podsumowanie wyników Testu Świadomego Rodzica i publikacja Vademecum Rodzica

W spotkaniu udział wzięli: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Justyna Święcicka – psycholog, ekspert Fundacji Rodzice Przyszłości, Paweł Zawitkowski – fizjoterapeuta, ekspert Fundacji Rodzice Przyszłości, Wojciech Marciszewski – prezes zarządu Fundacji Rodzice Przyszłości.

W rozmowę na temat świadomego wychowywania włączyły się również dzieci towarzyszące przybyłym rodzicom, a wydarzenie poprowadziła dziennikarka radiowej Trójki - Katarzyna Stoparczyk, ambasador Fundacji Rodzice Przyszłości.

Prezentowane wyniki testu „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem” obejmowały okres od 24 października do 3 grudnia 2012 r.

Ile osób rozwiązało Test Świadomego Rodzica?

10 192 osoby rozwiązały Test we wskazanym okresie, z czego 95% stanowią kobiety. Największą grupę wiekową - 66,19% stanowią osoby pomiędzy 24 a 35 rokiem życia, drugą co do liczebności grupą są osoby w wieku pomiędzy 35 a 44 rokiem życia - odpowiednio 21,27%. Stosunkowo dużym zainteresowaniem test cieszył się wśród osób poniżej 24 roku życia - 11,73%.

Pod względem prawidłowości udzielanych odpowiedzi, ich średnia stanowi 81,31%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Grupą, która może się pochwalić największą liczbą prawidłowo udzielonych odpowiedzi jest stosunkowo nieliczna grupa osób po 55 roku życia (91,12%), następnie grupa osób pomiędzy 45 a 54 rokiem życia (84,52%). Wynik kolejnych grup wiekowych oscyluje w granicach 81 %.

Po zakończeniu kampanii wszystkie zebrane dane zostaną opracowane i posłużą ekspertom Fundacji do pracy nad kolejną edycją testu, który ukaże się w czwartym kwartale przyszłego roku.

Vademecum Rodzica

Uzupełnieniem Testu Świadomego Rodzica jest Vademecum Rodzica – zbiór ponad 100 krótkich filmów z wypowiedziami światowej klasy ekspertów z zakresu Integralnego Rozwoju Dzieci. Dostęp do Vademecum otrzymał każdy rodzic, który rozwiązał Test Świadomego Rodzica. Vademecum będzie udostępnione również wszystkim rodzicom, którzy Test dopiero rozwiążą.

Vademecum Rodzica jest odpowiedzią na zalew informacji, z jakim borykają się dzisiejsi rodzice. Vademecum dzięki współpracy z ekspertami z różnych dziedzin pozwoli rodzicom zweryfikować opinie oraz znaleźć najlepsze rozwiązania i dokonać właściwego wyboru, dostosowanego do wieku i możliwości dziecka.

Test Świadomego Rodzica jest dostępny na stronie: www.rodziceprzyszlosci.pl

Zapraszamy także do obejrzenia najnowszego spotu całej akcji

Kampania społeczna „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem” została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Współfinansowana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kampania społeczna współfinansowana jest ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

