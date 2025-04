Okazuje się, że liberałowie mają nieco większy obszar przedniej kory obręczy, a konserwatyści – obszar jądra migdałowatego. Oznacza to, że liberałowie mogą mieć większą zdolność radzenia sobie ze sprzecznymi informacjami. Osoby konserwatywne zaś lepiej rozpoznają zagrożenia.

Badania przeprowadzili naukowcy z University Collage London, o których pisze „Current Biology”. Kierujący badaniami Ryota Kanai uważa, że pozostają wątpliwości co do tego, czy poglądy polityczne są skutkiem czy przyczyną budowy mózgu. Mówi: „Prawdopodobnie struktura tego narządu nie krystalizuje się we wczesnym okresie życia, ale jest kształtowana przez lata pod wpływem naszych doświadczeń. W końcu niektórzy ludzie zmieniają poglądy”.

Prace prowadzono za pomocą rezonansu magnetycznego.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 8.04.2011/mn

