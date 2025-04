Pogoda dyktuje zachowania

Pogoda - jej zmiana, bardzo silnie oddziałuje na organizm ludzi i zwierząt. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, sądzą często, że złe samopoczucie wywołuje początek jakiejś nieznanej choroby. Tymczasem często jest to wpływ warunków meteorologicznych na nasz organizm, który czule reaguje na zmiany ciśnienia, nasłonecznienie, zawartość wilgoci w powietrzu. Wrażliwość na zmiany pogody rośnie wraz z wiekiem, ale częste są skłonności osobnicze i czasem dzieci są wrażliwsze na zmiany niż dorośli.

Nadmierną czułość na zmiany pogody nazywa się AUROPATIĄ. Zależnościami organizmu człowieka od pogody zajmuje się nauka - biosynoptyka, która wyłoniła się z biometeorologii. Reakcje organizmów żywych na zmianę pogody mogą być różne. Jednak pewne typy pogody wywołują podobne odczucia. Sklasyfikowali i opisali je dwaj uczeni Berezowsky i Reinders. Ich wnioski mogą nam dopomóc w rozumieniu reakcji własnego organizmu na zmienną pogodę.

Nadchodzenie wyżu - chłodno, umiarkowanie sucho. Wpływa korzystnie na organizm. Nie odczuwamy negatywnych reakcji, samopoczucie jest dobre. Sen spokojny, dobra zdolność koncentracji. Korzystny wpływ biologiczny pogody.

Centrum wyżowe - ciepło, sucho. Dobre samopoczucie, lekkie pobudzenie organizmu, zmniejszona potrzeba snu, duża chęć do działania i aktywności fizycznej. Pobudzający wpływ biologiczny.



Słonecznie - fenowo - ciepło, bardzo sucho. Wzrasta podniecenie, zmniejsza się potrzeba snu, który jest płytki, niespokojny. Maleje sprawność umysłowa. Występują migreny i zaburzenia układu krążenia. Narasta złe samopoczucie. Ogólnie niekorzystne oddziaływanie.

Początek zmiany - ciepło, wilgotno. Silne oddziaływanie na psychikę, tendencja do depresji. Zwiększona senność. Objawy wyczerpania psychicznego. Bardzo niekorzystny wpływ.



Zmiana, faza końcowa - zimno, wilgotno. Silne negatywne działanie bodźców. Pogarszanie samopoczucia, zaburzony sen, zwiększona senność. Obniżenie sprawności umysłowej, zwolnione reakcje. Niekorzystne oddziaływanie.



Rozpogodzenie - zimno, sucho, stopniowa poprawa samopoczucia. Wraca normalny głęboki sen. Przychodzi uczucie psychicznego odprężenia. Narasta chęć do działania. Oddziaływanie bardzo korzystne.

Warto znać reakcje naszego organizmu na zmiany pogody, mogą one bowiem mieć wpływ na nasze działania. Jeśli czujemy się ospali, nie rozwijajmy zbyt dużej szybkości na szosie. Nie starajmy się napisać mądrego referatu ani opracować nowej koncepcji działania. Gdy jesteśmy mocno podekscytowani nie wszczynajmy kłótni małżeńskich, nie wytykajmy szefowi jego potknięć. Odłóżmy to na czas wyżu, gdy będziemy w lepszej formie, a nasz umysł będzie działał sprawniej. Biosynoptycy uważają, że przy dużym zmęczeniu, stresach i nadużywaniu alkoholu rośnie nasza wrażliwość na zmiany aury. Jesteśmy dziećmi wszechświata i czy chcemy czy nie, on wpływa na nasze reakcje i zachowania.

