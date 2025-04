Jak radzili sobie ludzie z bólem, gdy nie było jeszcze aptek? Oto 3 sprawdzone naturalne sposoby. Pomogą ci, gdy głowa pęka z powodu niewyspania, stresu czy spadku ciśnienia.

Niemal 80 procent bólów głowy to tzw. ból napięciowy. Czujesz wtedy, jakby wokół czoła zaciskała się obręcz, może ci też dokuczać sztywność karku. W takim wypadku zwykle sięgasz po środek przeciwbólowy. Podpowiadamy, co możesz zrobić, by się bez niego obyć albo chociaż zmniejszyć dawkę.

1. Akupresura

Uciskanie odpowiednich punktów na ciele wzmaga produkcję endorfin. Hormony te poprawiają nastrój i łagodzą ból. By poczuć ich wpływ, przez 2 minuty ugniataj wymienione niżej punkty. Rób to opuszkami, rytmicznie, bez odrywania ich od skóry. Każde z miejsc uciśnij po 20 razy. Na początku stymuluj punkt leżący u nasady nosa, między brwiami. Potem zagłębienie na lewej dłoni między kciukiem a palcem wskazującym (takie samo miejsce pougniataj na prawej dłoni). Później przejdź do wgłębienia na karku, tuż pod linią włosów. Naciskaj je opuszką palca wskazującego. Na koniec ugniataj punkt między paluchem lewej stopy i palcem, który z nim sąsiaduje (potem takie samo miejsce na prawej stopie).

2. Masaż

Działa podobnie do akupresury. Usuwa też napięcie mięśni wywołane przez stres i przesiadywanie w niewygodnej pozycji. Najlepiej, gdy masaż robi druga osoba – łatwiej ci wtedy się odprężyć. Ale zabieg możesz też przeprowadzić sama. W tym celu obejmij twarz dłońmi – tak by kciuki znalazły się w zagłębieniach pod uszami, a opuszki palców środkowych i wskazujących obydwu dłoni zetknęły na czole, u nasady nosa. Przyciskając do skóry, przesuwaj je tuż nad brwiami, w kierunku skroni (kciuki zostają cały czas w tym samym miejscu). Powtórz ten ruch kilkanaście razy. Przy każdym następnym zaczynaj od środka czoła, ale nieco wyżej – tak by na koniec przesuwać palcami pod linią włosów. Później połóż jedną dłoń na karku, a drugą na czole i jednocześnie, powoli, kilka razy je przyciśnij (głowa pozostaje bez ruchu).

3. Kuracje ziołowe

Zawarte w roślinach olejki eteryczne i inne aktywne substancje koją nerwy, ułatwiają zasypianie, a w efekcie umożliwiają pozbycie się bólu głowy. Tak działa np. napar z melisy (patrz ramka) i domowa waleriana. By przygotować tę ostatnią, weź 2 szyszki chmielu. Rozkrusz je. Dodaj łyżeczkę ziela kozłka lekarskiego. Zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 15 minut. Odcedź. Wypij pół godziny przed snem. Chcesz ukoić nerwy i ból głowy w ciągu dnia? Przyłóż na kwadrans do czoła zimny okład lawendowy (zmoczony w chłodnej wodzie ręcznik skrop 4–5 kroplami olejku lawendowego).