Uczucie ciężkości, obrzęki, ból nóg to efekt zastoju krwi i limfy. Objawy najsilniej dokuczają wieczorem, ale pracujesz na nie przez cały dzień. Aby ulżyć swoim nogom, zadbaj o nie już od rana. Po zakupy wybierz się w wygodnych butach, których obcasy mają nie więcej niż 3,5 centymetra (wyższe zmuszają stopy i łydki do pracy w nieprawidłowym położeniu, to zaś zaburza przepływ krwi). Po powrocie do domu nie wkładaj bamboszy na koturnie. Najlepiej chodź w luźnych kapciach na płaskiej podeszwie, boso lub w skarpetkach (nie mogą mieć ciasnego ściągacza!). Gdy musisz stać przez godzinę, bo np. wałkujesz ciasto i lepisz pierogi, od czasu do czasu wspinaj się na palce, a potem stawaj na piętach. To proste ćwiczenie wspomaga przepływ krwi, zapobiegając jej zastojom. O prawidłowe krążenie zadbaj też, gdy pracujesz na siedząco, np. obierając warzywa na jarzynową sałatkę, usiądź na takim stołku, aby twoje nogi były pod kątem prostym, a spód ud nie przywierał za mocno do krawędzi siedziska (dzięki temu unikniesz ucisku na żyły). Pamiętaj, że nawet siedząc, możesz ćwiczyć! Postaraj się zatem co pół godziny kilka razy napiąć mięśnie łydek (działają niczym pompa wspomagająca przepływ krwi) i zatocz po parę okręgów stopami.

Reklama

W ramach przeciwobrzękowej profilaktyki przestrzegaj w Wigilię postu. Aż do wieczora pogryzaj tylko małe ilości pieczywa i pij dużo wody (2–2,5 litra, ale małymi porcjami, np. po pół szklanki co 30 minut). Taka głodówka ma działanie oczyszczające

i – mimo że dużo pijesz – zapobiega zatrzymywaniu nadmiaru wody w organizmie, a więc i obrzękom. Jeśli mimo wszystko poczujesz, że nogi stają się ciężkie, nie czekaj, aż wyraźnie spuchną, tylko zafunduj im zabiegi wspomagające krążenie.

Reklama

Kwadrans na regenerację

Najlepszy efekt osiągniesz, stosując wszystkie zabiegi w ustalonej kolejności. Zanim zaczniesz, włóż do zamrażalnika dwa bandaże zmoczone w zimnej wodzie (przydadzą się później).

- Posmaruj nogi przeciwobrzękowym żelem z wyciągiem z kasztanowca. Jeśli takiego nie masz, weź dwuminutowy prysznic. Polewaj nogi raz chłodnym, raz ciepłym strumieniem, w kierunku od stóp do ud.

- Wyjmij z zamrażalnika bandaże i owiń nimi (nie za mocno) stopy w okolicy kostek. Następnie połóż się na plecach, tak byś miała nogi ok. 20–30 cm wyżej niż tułów. Najlepiej podłóż pod łydki dużą poduchę. Pozostań w tej pozycji 8 minut, potem zdejmij bandaże i wykonaj zestaw podanych niżej ćwiczeń.

- Połóż się z nogami opartymi o dużą poduchę (tak by stopy znalazły się powyżej serca). Przez 1,5 minuty poruszaj palcami i krąż stopami. Potem opuść nogi, tak by znajdowały się niżej niż serce i pozostań w tej pozycji przez 1,5 minuty. Na koniec, na 1,5 minuty ułóż się, tak by serce i nogi były na jednym poziomie, kilka razy napnij

i rozluźnij łydki.