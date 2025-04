fot. Fotolia

Pneumokoki to jedne z najgroźniejszych bakterii, zwłaszcza dla małych dzieci do 2. roku życia. Na szczęście możemy pokazać im język! W przenośni – gdy szczepimy najmłodszych. I dosłownie – w ramach społecznościowej akcji edukacyjnej na Facebooku pt. „Pokaż język pneumokokom!”. Biorąc w niej udział nie tylko poszerzymy swoją wiedzę o pneumokokach, ale też pomożemy wesprzeć jeden z oddziałów rehabilitacji dla dzieci w Polsce.

Jak wziąć udział w akcji? To proste! Jeśli zdecydujesz się pokazać symbolicznie język pneumokokom, zrób sobie selfie. Następnie opublikuj je na swojej tablicy na facebook’u i na specjalnym wydarzeniu na stronie akcji facebook.com/szczepimy z hashtagiem #PokazJezykPneumokokom. Trzeba też pamiętać o tym, by nominować do zabawy swoich znajomych na Fb, oznaczając ich w poście.

Dodanie hashtaga jest ważne, bo ostatecznie posłuży do zliczenia uczestników akcji, a na tej podstawie jej organizator – Fundacja Aby żyć – przekaże zakupiony przez siebie sprzęt lub zabawki wybranemu oddziałowi rehabilitacji dla dzieci. Jeśli w akcji weźmie udział mniej niż 200 osób, Fundacja przeznaczy na ten cel 1000 zł, gdy będzie to 200-500 osób, kwota ta wzrośnie do 2500 zł, w przypadku 500-1000 osób – do 3500 zł, a gdy liczba uczestników przekroczy 1000 osób – do 5000 zł!

O tym, jaki oddział rehabilitacyjny otrzyma wsparcie, będą mogli zdecydować sami uczestnicy akcji, poprzez składanie propozycji i głosowanie na nie.

Ponadto, ze wszystkich selfie opublikowanych w ramach wydarzenia wybranych zostanie pięć najciekawszych, które organizatorzy nagrodzą niespodziankami.

Akcja „Pokaż język pneumokokom!” jest jednym z pomysłów Fundacji Aby żyć na popularyzację wiedzy na temat tych groźnych bakterii. Zasiedlają one błony śluzowe górnego układu oddechowego. Szacuje się, że nawet ok. 60 proc. dzieci w żłobkach i przedszkolach jest nosicielami pneumokoków. Jednak samo nosicielstwo nie jest groźne i nie wymaga leczenia. Natomiast, gdy dziecko jest osłabione, przeważnie wcześniejszą infekcją wirusową, taką jak grypa, bakterie te mogą wywołać chorobę – najczęściej zapalenie ucha środkowego, zatok, ale też zapalenie oskrzeli i płuc.

Znacznie rzadziej dochodzi do rozwoju inwazyjnej choroby pneumokokowej, która może mieć postać zapalenia płuc z bakteriemią (zakażeniem krwi bakteriami), zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy. W najcięższych przypadkach prowadzi ona do zgonu, ale może też pozostawić po sobie ślad w postaci powikłań: głuchoty, padaczki, niedowładów, opóźnienia rozwoju psychoruchowego dziecka.

Najlepszym sposobem, by tego uniknąć i – przysłowiowo – „pokazać język pneumokokom” są szczepienia najmłodszych dzieci. Fundacja Aby żyć od lat edukuje rodziców na temat korzyści, jakie daje zaszczepienie dziecka przeciw tym groźnym bakteriom. Dla tych, którzy wciąż mają wątpliwości na stronie akcji opublikowano artykuł dr Piotra Albrechta, który pomoże je rozwiać – pt. „Dlaczego rodzice boją się szczepić swoje dzieci? Czy obawy są uzasadnione? (http://szczepimy.com.pl/dlaczego-rodzice-boja-sie-szczepic-swoje-dzieci-czy-ich-obawy-sa-uzasadnione).

Z kolei we wtorek 29 września w godzinach 19:00-21:00 pod numerem telefonu 572 848 056 dyżurować będzie dr Danuta Jurkiewicz-Badacz, która będzie odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące pneumokoków i możliwości zabezpieczenia dziecka przed nimi.

Wiedza oparta na dowodach naukowych może być najlepszą bronią przeciwko tym groźnym bakteriom, dlatego warto się edukować!

