Pokonaj pneumokoki

Najczęstszą przyczyną wszystkich bakteryjnych powikłań pogrypowych są pneumokoki, bakterie powszechnie występujące u dzieci. Lekarze alarmują: grupą szczególnie narażoną na te groźne powikłania (wtórne zakażenia bakteryjne) są dzieci poniżej 6. roku życia, których układ odpornościowy jest słabszy, niż dorosłego człowieka.

Październik jest miesiącem, w którym trwa akcja „Błękitny Miesiąc Edukacyjny”, poświęcona pneumokokowym powikłaniom pogrypowym.

Na powikłania są z tych samych powodów bardziej narażone osoby po 60. roku życia. Najczęstsze z nich wywołują także pneumokoki, powodując, jak u dzieci zapalenia płuc, ropne zapalenia zatok oraz ropne zapalenia ucha środkowego. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania pneumokokowym powikłaniom pogrypowym są szczepienia szczepionką o szerokim spektrum wskazań, szczególnie w zakresie inwazyjnych i nieinwazyjnych zapaleń płuc. Bakteryjne powikłania pogrypowe u dzieci są kolejnym argumentem za powszechnymi szczepieniami przeciw pneumokokom, szczególnie w pierwszym półroczu życia dziecka, kiedy nie można jeszcze podać szczepionki przeciw grypie. - Nie w pełni wykształcona odporność niemowląt oraz fakt, że często chorują na grypę, która, jak wykazały badania, w szczególny sposób toruje drogę pneumokokom, są kolejnymi argumentami za rozpoczynaniem tych szczepień u najmłodszych dzieci. – mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. szczepień, Kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń Narodowego Instytutu Leków.-

Co prawda te szczepienia nie ochronią przed grypą, ale zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań. Zaś szczepionkę można podać już w drugim miesiącu życia. Zalecana jest dla wszystkich dzieci, lecz najbardziej dla tych najmłodszych, do dwóch lat. Z pewnością bardzo potrzebna może okazać się w przypadku dzieci nieco starszych (do 5 lat), które chodzą do przedszkoli i żłobków lub należą do jednej z grup ryzyka – np. cierpiącym na zaburzenia odporności. Tym najmłodszym dzieciom podaje się trzy dawki szczepionki oraz dawkę przypominającą tę podaną w drugim roku życia. Pełny schemat szczepienia należy wykonać tą samą szczepionką. Schemat dla dzieci starszych lub ze zbyt dużą przerwą między dawkami ustalić powinien lekarz.

Więcej informacji o szczepieniach przeciw pneumokokom i kampanii „Szczepisz = Chronisz"

