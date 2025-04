Z medycznego punktu widzenia zawroty głowy oznaczają zaburzenia tej części układu nerwowego, która odpowiedzialna jest za utrzymanie równowagi i właściwej postawy ciała. Jeśli pojawiają się sporadycznie, nie ma się czym przejmować. W takiej sytuacji zwykle spowodowane są przemęczenie, stresem głodem. Jeżeli jednak zawroty głowy występują regularnie lub są tak silne, że utrudniają normalne funkcjonowanie, trzeba o niech powiedzieć lekarzowi. Mogą być bowiem objawem wielu chorób.

Musisz iść do lekarza

Możesz zacząć od internisty. Prawdopodobnie jednak skieruje cię on do specjalisty: laryngologa, neurologa lub kardiologa. Żeby sprawdzić, co powoduje zawroty głowy, konieczne są badania m.in. EKG, RTG kręgosłupa, USG tętnic szyjnych oraz badanie słuchu i próby błędnikowe. Dopiero na ich podstawie można zacząć leczenie. Nawracające zawroty głowy mogą być wywołane:

- np. wynikającymi z ciąży, dojrzewania, kłopotami z układem nerwowym - mogą towarzyszyć depresji, nerwicy, ale także pojawić się w efekcie ucisku na nerw (np. na wysokości kręgosłupa szyjnego),

- mogą towarzyszyć depresji, nerwicy, ale także pojawić się w efekcie ucisku na nerw (np. na wysokości kręgosłupa szyjnego), zaburzeniami w działaniu układu krążenia - często towarzyszą problemom z ciśnieniem (np. nadciśnieniu lub za niskiemu ciśnieniu),

- często towarzyszą problemom z ciśnieniem (np. nadciśnieniu lub za niskiemu ciśnieniu), kłopotami z błędnikiem - np. zapaleniem błędnika, chorobą Maniere`a.

Co na zawroty głowy?

Nie ma jednego lekarstwa, które pomogłoby uporać się z tym problemem. Wszystko zależy od przyczyny zawrotów głowy. Niekiedy wystarczy stosowanie tzw. leków przeciwzawrotowych. Czasem konieczne jest zażywanie preparatów uspokajających lub przeciwlękowych. Jeśli problemy spowodowane są np. chorobami układu krążenia, konieczne są leki kardiologiczne.

Uwaga! Jeżeli jesteś jeszcze przed konsultację lekarską, możesz też sama zminimalizować ryzyko zawrotów głowy:

nie wykonuj gwałtownych ruchów, wstawaj powoli, nie kręć nadmiernie głową,

nie chodź po ciemku,

unikaj kofeiny, alkoholu, soli,

jedz regularnie,

nie doprowadzaj do odwodnienia organizmu – wypijaj każdego dnia co najmniej 2 l wody.

