fot. Fotolia

W weekendy niektóre poznańskie centra handlowe zamieniają się w przychodnie, oferując kompleksowe badania serca . W tego typuj akcji, przeprowadzonej niedawno w galerii handlowej na Dębcu, wzięło udział 114 osób, a najstarszy pacjent miał 90 lat.

Na kompleksowe badania serca i konsultację z kardiologiem w państwowej przychodni w Poznaniu czekać trzeba nawet pół roku. Przy odrobinie szczęścia prywatnie umówimy się od ręki. Koszt usługi to nawet 300 zł, ale i tu bywa, że wymagana jest więcej niż jedna wizyta. Taki stan rzeczy nie jest już dla nikogo zaskoczeniem. Ci, których na to stać, płacą. Reszta pacjentów albo czeka, w najlepszym wypadku parę miesięcy, albo profilaktykę zaniechała.

Tym bardziej nie dziwi popularność akcji darmowych badan serca organizowanych na szeroką skalę w komercyjnych obiektach, takich jak centra handlowe. Decydują się one na tego typu eventy, gdyż współgra to z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Niedawno akcja darmowych badań serca odbyła się w Galerii Dębiec w Poznaniu. W ciągu 7,5 godziny udało się przebadać 114 uczestników. Samych chętnych było znacznie więcej, ale eventy tego typu są zazwyczaj ograniczone godzinowo – średnio udaje się pod czas ich trwania przebadać około 90-100 ludzi.

– Każda akcja tego rodzaju jest trochę inna i nie da się jej do końca zaplanować czasowo. Wszystko zależy od pacjentów, którzy zgłoszą się na badania tego dnia. Przykładowo, w Galerii Dębiec kolejka z chętnymi nie zmniejszała się przez cały dzień tak, że około 16 byliśmy zmuszeni ją zamknąć, aby zdołać przebadać już czekających pacjentów. Starsi ludzie potrzebują więcej czasu na przejście między stanowiskami czy rozebranie się do badania. Zwłaszcza zimą wszystko trwa dłużej, gdyż do badania EKG musimy zdjąć całą odzież wierzchnią od pasa w górę. To wszystko wpływa na ilość przebadanych osób, ale dla każdej, którą uda się przebadać, wyniki mogą mieć realny wpływ na dalszą profilaktykę i styl życia – powiedziała Magdalena Wójcicka, manager akcji medycznych firmy Telemedycyna Polska S.A.

Wśród osób decydujących się wziąć udział w darmowych badaniach są tacy, którzy traktują je jako okazję do nadrobienia zaniechanych od kliku lat badań, ale zrobić EKG w hipermarkecie przychodzą też ludzie leczący się na serce regularnie. W ich przypadku wizyta w centrum handlowym pomaga zaoszczędzić czas wystany w kolejkach w przychodni lub pieniądze wydane w prywatnych lecznicach.

Udział w tego typu kampaniach oznacza, że w jednym miejscu uczestnik może przejść badanie EKG, sprawdzić swoje ciśnienie oraz poziom cholesterolu. Wyniki badań są konsultowane z lekarzem specjalistą. Każdy pacjent jest zdiagnozowany pod kątem indywidualnych czynników ryzyka zapadalności na chorobę niedokrwienną serca. Dodatkowo do kompletu usługi dochodzi także porada dietetyka.

Często okazuje się także, że podczas takich profilaktycznych badań w centrum handlowym wykrywane są nieprawidłowości wymagające szerszej konsultacji kardiologicznej. W mniej poważnych przypadkach pacjent zostaje połączony z lekarzem telefonicznie, pilniejsze wymagają przyjazdu karetki na miejsce i natychmiastowej hospitalizacji. Zdarza się bowiem, że do galerii handlowej przychodzą osoby w trakcie zawału serca lub takie, które właśnie go „przechodziły” i są zupełnie nieświadome powagi swojego stanu zdrowia.

Popularność badań serca w obiektach komercyjnych może świadczyć o tym, że w regonie brakuje szybkiego dostępu do podstawowych badań. W akcji przeprowadzonej 21 lutego w centrum handlowym na Dębcu wzięli udział nie tylko poznaniacy, ale również mieszkańcy mniejszych, pobliskich miejscowości, takich jak Luboń, Koziegłowy, Rosnówko, Mosina, Tarnowo Podgórne i Gowarzewo. Już dzień po badaniach, przedstawiciele Galerii Dębiec odebrali kilkanaście telefonów z pytaniem o kolejną akcję.

Zobacz też: Jak zapobiegać chorobom serca?

Źródło: materiały prasowe Mission PR/mn

Reklama