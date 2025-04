Fot. Fotolia

Ekstremalny prezent zamiast kolejnej książki?

W Polsce – jak wynika z danych serwisu PrezentMarzeń.com – znacznie rośnie popularność sportów ekstremalnych i z roku na rok przybywa miłośników mocnych wrażeń. Również pod choinką coraz częściej chcemy podarować zdrowe emocje, zamiast kolejnej książki, płyty czy perfum.

Jak wynika z sondy Polacy powoli przekonują się do upominków w formie przeżyć, co potwierdziło 39% ankietowanych.

Dla 27% respondentów to ciągle jeszcze nowość, a dla kontrastu 6% uważa, że zdecydowanie jesteśmy gotowi na takie podarunki, a 7%, że jeszcze nie.

Jakie ekstremalne przeżycie wybieramy na prezent?

W pierwszej kategorii klasyfikują się te dostarczające niezapomnianych, ekstremalnych emocji, które wybrało 35% ankietowanych, zarówno za kierownicą, w powietrzu jak i w wodzie np.:

drifting,

rajdy samochodowe,

kok na bungee.

Drugie miejsce (21%) tworzą prezenty sportowe np. indywidualna nauka aikido, szermierki czy jazdy konnej. A trzecie miejsce (18%) zajmują prezenty kreatywne, czyli np. czy nauka strzelania, kurs brydża czy nauka tańca.

Skoki ze spadochronem, jazda Ferrari czy FlyBoard są gwarantem dużej dawki adrenaliny. Dodatkowo pod wpływem tego hormonu, znacznie przyspiesza się metabolizm i nasila rozkład substancji energetycznych przygotowujących organizm do zwiększonego wysiłku fizycznego. Metabolizm tkanki tłuszczowej zostaje przyspieszony, a glukoza staje się łatwiej dostępna, co powoduje jej szybsze spalanie.

Kobiety chętniej kupują niestandardowe prezenty

Wyniki sondy pokazują, że z niestandardowych propozycji korzystają osoby w różnym wieku. 39% stanowią osoby w wieku 25 – 34 lat, a 26 % w wieku 35-44. Na trzeciej pozycji - 20% klasyfikują się osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia.

Również osoby starsze korzystają z takiej formy podarunków – 8% w wieku 45 – 54 lat i 5% powyżej 55 roku życia.

Co ciekawe, to kobiety są częściej pomysłodawczyniami oryginalnych i niezapomnianych podarunków (62%), najczęściej chcą podarować swojemu partnerowi ekstremalne doznania w powietrzu, na drodze lub pod wodą.

"W dzisiejszych czasach sposób życia przekłada się na nasze oczekiwania względem otrzymywanych prezentów – bardziej doceniamy takie, które pozwalają nam doświadczyć czegoś nowego" – mówi Kornel Piesio, PR Manager serwisu PrezentMarzeń.com. "Podarowując prezenty w formie przeżyć chcemy wywołać radość i uśmiech na twarzach bliskich, chcemy spełnić niejednokrotnie marzenia aby prezent na długo pozostał w pamięci" – dodaje.

Przeprowadzone badanie dotyczące tegorocznych preferencji prezentowych Polaków zostało zrealizowane w formie ankiety online, ankiety telefonicznej oraz ankiet w stacjonarnych punktach sprzedaży serwisu PrezentMarzeń.com. Przepytano ponad 1 000 Polaków odnośnie preferencji dotyczących zarówno otrzymywania jak i dawania prezentów.

Jak wynika z odpowiedzi Polaków prezent niekoniecznie musi mieścić się w pudełku przewiązanym czerwoną wstążką, coraz częściej doceniamy prezenty związane z aktywnością ruchową i możliwością doświadczenia ciekawej przygody.

Źródło: Materiały prasowe Innovation PR

