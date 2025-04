Kontrola kalorii

Gęstość energetyczna (kcal/g) produktów spożywczych jest istotnym wyznacznikiem ilości spożywanej energii w posiłku lub w ciągu dnia. Ilość spożywanych kalorii powinna być zrównoważona z ilością spalanych. Kluczem do tego jest stosowanie racjonalnej diety i regularne uprawianie aktywności fizycznej. Najskuteczniejszymi sposobami na redukcję masy ciała jest przyjmowanie mniejszej liczby kalorii lub ich większe spalanie. Kalorie powinny być pod naszą kontrolą zarówno w spożywanych posiłkach, jak i napojach.

Zwodnicze kalorie w płynie

Badanie przeprowadzone na grupie 1000 respondentów przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie firmy Coca-Cola Poland Services ujawniło, że jedynie 23% Polek i 14% Polaków sprawdza ilość kalorii przyjmowaną w trakcie dnia wraz z wypijanymi napojami. Badani wskazują własną niewiedzę w zakresie kaloryczności spożywanych napojów, ale i brak potrzeby jej kontrolowania. "Z całą pewnością do codziennego bilansu energetycznego należy wliczyć również spożywane napoje. Dzienne zapotrzebowanie na płyny wynosi średnio 2,0-3,0 litry u dorosłego człowieka. W normalnych warunkach środowiskowych (umiarkowana temperatura i wilgotność powietrza), średnio w ciągu doby tracimy ok. 2,5 litra płynów (ok. 450 ml na skutek oddychania, 500 ml przez skórę, ok. 1500 ml z moczem i ok. 150 ml ze stolcem)." Dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na ilość napojów przyjmowanych przez cały dzień" – mówi prof. Ryszard Gellert, kierownik Kliniki Nefrologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Pamiętając o tym, że kalorie spożywane z różnymi napojami wpływają na dzienny bilans energetyczny, warto wiedzieć, że:

Jeśli w ciągu dnia spożywasz różne napoje, pamiętaj, że możesz obniżyć ich gęstość energetyczną , zastępując cukier niskokalorycznymi substancjami słodzącymi. Zastąpienie cukru w napoju niskokaloryczną substancją słodzącą prowadzi do oszczędzenia ok. 150 kcal i obniża gęstość energetyczną napoju.

Tam, gdzie cukier jest głównym źródłem energii, jak w napojach bezalkoholowych, niskokaloryczne substancje słodzące pomagają doprowadzić gęstość energetyczną niemal do zera

Niskokaloryczne substancje słodzące zamiast sacharozy

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w odpowiedzi na brak wiarygodnych i rzetelnych informacji dotyczących stosowania niskokalorycznych substancji słodzących, zwanych potocznie słodzikami, przygotowało własne stanowisko w tej sprawie. Rekomendują zastępowanie sacharozy niskokalorycznymi substancjami słodzącymi przez osoby z rozpoznaniem nadwagi i otyłości, a szczególnie w sytuacji występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej (nieprawidłowej glikemii na czczo, nietolerancji glukozy i cukrzycy typu 2). Jednocześnie zgodnie podkreślają, że spożywanie produktów spożywczych, których kaloryczność została obniżona dzięki zastosowaniu niskokalorycznych substancji słodzących, nie może być jedynym elementem zmian stylu życia.

