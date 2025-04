Fot. Fotolia

Polacy najbardziej lubią kuchnię polską

Na każdym rogu każdej ulicy w kraju można spotkać restauracje oferujące międzynarodową kuchnię – od śródziemnomorskich przysmaków Włoch, czy Hiszpanii, po bardziej egzotyczne potrawy rejonów azjatyckich. Przy ogromie możliwości i lokali, w których możemy przegryźć coś niekoniecznie polskiego, trudno nie skusić się na odrobinę kulinarnej światowości. Podobnie robiąc zakupy, sklepowe półki większości dużych marketów przyciągają egzotycznymi przyprawami i ziołami zza mórz i oceanów.

Kulinarna świadomość Polaków z roku na rok rośnie. Coraz więcej z nas gotuje, odważniej posługujemy się przyprawami. Jednak pomimo umiędzynarodowienia krajowej gastronomii, typowa polska kuchnia to wciąż nie kulinarne eksperymenty, lecz to, co nasze, tradycyjne i wyniesione z rodzinnego domu.

– "Polacy są wierni tradycyjnym smakom. Doceniamy to, co niezmienne od lat, przypisując takim potrawom i produktom wartość dodaną. Idziemy z duchem czasu, ale nie zapominamy o tym, co tak naprawdę nam smakuje. Tak też przygotowujemy nasze wędliny" – mówi Jacek Ziąbski, Dyrektor Marketingu firmy Olewnik.

Polacy doceniają smaki dzieciństwa

Smaki z dzieciństwa mają duże podłoże psychologiczne. Utożsamiamy je z bezpieczeństwem, radością, rodzinnymi chwilami czy zapachem przypraw i ziół unoszącym się w kuchni. Im wyraźniejszy jest ten obraz lub zapach, tym odczucia są silniejsze i żywsze. Dlatego odpowiednia szczypta ziół potrafi nadać potrawie nie tylko głębi smaku, ale także przenieść nas w czasie.

Sentyment do smaków z przeszłości to nie tylko siła przyzwyczajenia, czy preferencje naszych kubków smakowych. Człowiek uczy się postrzegania smaków z upływem lat. Niektórzy twierdzą, że zmienia się ono diametralnie nawet co kilka lat.

Duże znaczenie mają także uwarunkowania genetyczne – to, co jedli nasi rodzice lub potrawy, jakie spożywała matka w trakcie ciąży. Jednak bez względu na wszystkie te czynniki, każdy z nas z radością powraca do smaków sprzed lat.

