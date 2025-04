Fot. Fotolia

Z danych Instytutu Turystyki wynika, że w ubiegłym roku Polacy wyjechali w 6,3 mln podróży za granicę. Niestety mniej niż jedna czwarta z nich pamiętała o szczepieniach ochronnych. Zainteresowaniem turystów cieszył się między innymi Egipt, Tunezja, Turcja czy też Kenia.

Jakie choroby grożą nam w rejonach międzyzwrotnikowych?

Statystyki pokazują, że aż 70% turystów zwiedzających rejony międzyzwrotnikowe boryka się z biegunką podróżnych. A to tylko początek kłopotów, jakie mogą nas dopaść podczas podróży. Na febrę każdego roku umiera ok. 30 tys. osób. Z kolei na kleszczowe zapalenie mózgu rocznie zapada ok. 300-330 Polaków.

Gdy wyjeżdżamy w tropikalne zakątki świata jesteśmy dużo bardziej narażeni na różnego rodzaju choroby niż podczas podróżowania w naszej strefie klimatycznej. Rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych chorób sprzyjają warunki naturalne, sanitarne i niski poziom opieki medycznej w krajach egzotycznych.

Przyczyną zachorowań może być również zakażona woda i jedzenie. Dodatkowo upał i wilgotne powietrze sprzyjają rozwijaniu się bakterii, wirusów i pasożytów. Niebezpieczne mogą się okazać także ukąszenia owadów i kontakt ze zwierzętami.

Dlatego też tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu, dzięki któremu podróż przebiegnie w bezpieczny i komfortowy sposób, a ryzyko problemów zdrowotnych zostanie zminimalizowane.

Szczepienia ochronne - najskuteczniejszy sposób zapobiegania chorobom tropikalnym

Szczepienia ochronne są jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom tropikalnym. – "Co ważne, ta forma profilaktyki jest bezpieczna i wykorzystuje naturalne zdolności obronne organizmu i w wielu przypadkach zapewnia odporność na długi czas" – mówi dr n. med. Katarzyna Hryckiewicz z poznańskiej Kliniki Promienistej. Jednak musimy pamiętać, by odpowiednio wcześnie dowiedzieć się przed jakimi chorobami trzeba się chronić w danym rejonie świata.

– "Na konsultację lekarską dotyczącą bezpieczeństwa w podróży warto zgłosić się 6 do 8 tygodni przed podróżą. Natomiast najpóźniej 4 tygodnie przed wyjazdem. Wybór szczepień uzależniony jest od trasy wycieczki, jej charakteru i obecnej sytuacji epidemiologicznej. Również ogólny stan zdrowia osoby podróżującej może sprawić, że wycieczka będzie mniej lub bardziej ryzykowna" – dodaje dr n. med. Katarzyna Hryckiewicz.

Kobiety ciężarne i osoby przewlekle chore powinny szczególnie o siebie zadbać. Szczepienia są ważne przede wszystkim, gdy planujemy wyjazd na tereny, na których będziemy mieli duży kontakt z przyrodą.

