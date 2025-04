Fot. Fotolia

Polacy nie wiedzą, ile wody należy pić

Polacy nie tylko nie piją wody, ale przede wszystkim nie wiedzą, ile powinni jej pić. Tylko co piąty respondent zna zalecaną dzienną ilość wody, tj. 8 szklanek i więcej. Według 70% badanych dorosły człowiek powinien spożywać od 1 do 7 szklanek wody dziennie (mniej niż 1,5 litra).

Ponadto co trzeci Polak twierdzi, że pije wodę regularnie, ale nie przekłada się to na rzeczywistość – tylko 6% badanych faktycznie spożywa ją w zalecanej przez ekspertów ilości.

Według ekspertów dorosła kobieta powinna pić przynajmniej 2 litry wody dziennie, mężczyzna – 2,5 litra, a dzieci powyżej 7. roku życia – przynajmniej 1,75 litra.

Co Polacy piją zamiast wody?

Według wyników badań w polskich domach zdecydowanie króluje herbata – to po nią najczęściej sięga 36% badanych. Natomiast niemal co trzeci z nas (29%) twierdzi, że najczęściej pije wodę. Na trzecim miejscu ex aequo znalazły się trzy rodzaje napojów: kawa (10%), soki owocowe (10%) i napoje gazowane (10%).

„Kawa i herbata, jeśli nie są słodzone, są oczywiście dozwolone, jednak warto pić te napoje z umiarem – do 4 szklanek dziennie. Z kolei słodkie napoje, jak soki owocowe i napoje gazowane, powinny być spożywane w możliwie najmniejszych ilościach. Picie ich może być kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju nadwagi lub nawet otyłości ze względu na wysoką zawartość cukrów prostych w tych napojach oraz niski indeks sytości” – tłumaczy dr inż. Katarzyna Okręglicka.

Odwodnienie organizmu może być niebezpieczne!

Ponad połowa (54%) Polaków sięga po wodę dopiero wtedy, gdy odczuwa pragnienie, co świadczy o odwodnieniu organizmu. Według ekspertów, wypicie wtedy szklanki czy nawet butelki wody duszkiem nic nie zmieni – wodę należy bowiem spożywać w mniejszych ilościach, regularnie przez cały dzień, by utrzymać prawidłowy poziom nawodnienia organizmu. Problemem może być to, że nie zawsze mamy wodę w zasięgu ręki lub nie mamy czasu, by iść do sklepu i ją kupić.

Wówczas rozwiązaniem może być np. montaż dystrybutora z wodą, który jest łatwy w obsłudze i jest na bieżąco uzupełniany przez firmę zewnętrzną. Takie rozwiązanie sprawdzi się zarówno w miejscu pracy, jak i w domu. Warto zadbać o to, by mieć wodę zawsze pod ręką, ponieważ odwodnienie organizmu ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie.

Długotrwałe odwodnienie organizmu prowadzi do wycieńczenia, uszkodzenia organów wewnętrznych, a następnie śmierci. Skutki braku odpowiedniego nawodnienia organizmu, które są szybko zauważalne, to przede wszystkim: gorsza sprawność umysłowa, mniejsza wydolność fizyczna i osłabienie apetytu.

