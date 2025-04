Gdy zagłębimy się w szczegółowe wyniki sondażu, zauważymy, że:

Reklama

47% palących mężczyzn popierało zakaz palenia w obecności osób niepalących przed wprowadzeniem zakazu (2009 rok), a po wprowadzeniu zakazu (2011 rok) „za” jest już 66%;

57% palących kobiet było zadowolonych z tego zakazu niepalących przed jego wprowadzeniem, a 70% po jego wprowadzeniu;

73% mężczyzn niepalących popierało zakaz przed jego wprowadzeniem, a w 2011 roku – 83%;

74 niepalących kobiet sprzyjało zakazowi zanim został wprowadzony, a po jego wprowadzeniu – aż 84%.

Reklama

Wnioski? Wzrosło poparcie dla zakazu palenia w stosunku do roku 2009 o 14% w grupie osób palących, 19% wśród niepalących mężczyzn i 11% wśród niepalących kobiet.Co dziesiąty Polak jest zdania, że dzięki wprowadzeniu przepisów ograniczających palenie tytoniu w miejscach publicznych poprawiło się przestrzeganie istniejących zakazów palenia. Narażenie na bierne palenie zmniejszyło się we wszystkich obiektach, w których wprowadzono zakaz palenia (w porównaniu z 2009 rokiem). 12% badanych deklarowało, że po wprwadzeniu tego zakazu zaczęło częściej odwiedzać bary, puby, dyskoteki, kawiarnie i kluby muzyczne.59% badanych w sondażu zauważyło, że po wprowadzeniu zakazu palenia w miejscach publicznych osoby niepalące częściej proszą palaczy o niepalenie tam, gdzie jest to zabronione. 45% palących jest zdania, że ów zakaz może im pomóc w rzuceniu palenia (wierzy w to aż 57% niepalących). Dodajmy, że badanie zostało przeprowadzone techniką wywiadów bezpośrednio w domach respondentów na próbie ludności Polski liczącej 1005 osób powyżej 15. roku życia.Źródło: lokalbezpapierosa.pl/mn