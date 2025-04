fot. Fotolia

Z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Grupy On Board Think Kong jednoznacznie wynika, że Polacy darzą suplementy diety dużym zaufaniem. Ponad 64% badanych uważa, że ich stosowanie ma pozytywny wpływ na zdrowie, a jedynie 4% jest zdania, że konsumpcja suplementów może okazać się szkodliwa.

Zdaniem ekspertów w najbliższych latach dynamika wzrostu tego sektora utrzyma się na poziomie około 10% rocznie, co oznacza, że polski konsument coraz częściej będzie uzupełniał nimi swoją codzienną dietę. O tym, co Polacy wiedzą o suplementach diety i co sprawia, że tak chętnie po nie sięgają, możemy przeczytać w najnowszym raporcie „Suplementy diety – percepcja i komunikacja” opracowanym na zlecenie Grupy On Board i dostępnym bezpłatnie pod adresem RaportSuplementy.pl.

Wielu konsumentów traktuje suplementy diety jako sposób na szybką poprawę stanu zdrowia. Jakie są najczęstsze powody stosowania dodatkowej suplementacji? Okazuje się, że dwóch na trzech ankietowanych używa suplementów diety, żeby uzupełnić niedobory pierwiastków i witamin w organizmie. Prawie połowa badanych przyznaje, że poprzez stosowanie suplementów, chciałaby poprawić swoją odporność. Na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że tylko 3,7% respondentów stosuje suplementację jako zalecenie specjalisty. To wskazuje, że decyzję dotyczącą suplementacji konsumenci podejmują bardzo często bez konsultacji z lekarzem.

– Można przypuszczać, że swoboda w podejmowaniu samodzielnej decyzji o przyjmowaniu suplementów diety wynika z percepcji tych produktów w polskim społeczeństwie. Ponad połowa Polaków postrzega je zarówno jako produkty spożywcze, jak i lecznicze, a prawie jedna piąta badanych uważa, że suplementy są przede wszystkim produktem spożywczym. Prawdopodobnie jest to przyczyną, która sprawia, że polski konsument nie widzi potrzeby konsultowania swojej decyzji z lekarzem – komentuje Izabela Sałamacha z On Board PR.

Ponad połowa badanych wiedzę na temat suplementów diety czerpie z Internetu. Nieco mniej, bo ponad 42% informacji dotyczących produktów uzupełniających dietę szuka u lekarza lub farmaceuty (28,6%) lub osób z bliskiego otoczenia (27,5%). Mimo iż badani najczęściej informacje o suplementach diety uzyskują z internetu, to nie postrzegają go jako wiarygodne źródło. Ponad połowa respondentów deklaruje, że najbardziej w tym temacie liczy się z opinią specjalistów – lekarzy, farmaceutów i dietetyków.

– Internet, a w szczególności dr Google, to towarzysz wielu osób w poszukiwaniu rozwiązań problemów zdrowotnych i konkretnych produktów. Dlatego nie wolno zaniedbać tego kanału komunikacji z potencjalnymi nabywcami suplementów. Nie chodzi tylko o kanały social media, ale przede wszystkim o content marketing i działania prowadzone w wyszukiwarkach. Dobrze realizowana kampania SEO może zapewnić dotarcie i wzmocnić decyzje zakupowe. Połączona z jednoczesną komunikacją, np. na Facebooku, tworzy bardzo skuteczny mechanizm wspierający sprzedaż – komentuje wyniki badania Norbert Kilen, dyr. ds. strategii agencji Think Kong specjalizującej się w działaniach marketingowych online w social media.

– Z badania jasno wynika, że większość Polaków wolałaby informacje na temat suplementów diety uzyskiwać od lekarza. I tu pojawia się pytanie: jak często zdarza się, że lekarz podczas wizyty omawia z pacjentem jego dietę i zleca stosowne badania, a następnie na podstawie takiej analizy sugeruje suplement diety? Taka sytuacja byłaby idealna. W praktyce lekarze skupiają się raczej na doraźnym leczeniu stanów chorobowych bez rekomendowania długotrwałej prewencji chorób niezakaźnych – mówi prof. Iwona Wawer Prezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

– Suplementy są dla ludzi. Jednak niezwykle ważne jest budowanie świadomości kupujących poprzez wiarygodny przekaz, w którym będzie miejsce na profesjonalną analizę ich diety i stylu życia. Konsument powinien sięgać po takie produkty bez zbędnych lęków, ale też z rozwagą, mając w tym zakresie odpowiednią wiedzę. Nieumiejętne korzystanie z suplementów diety np. poprzez przyjmowanie kilku preparatów naraz o dublującym się składzie, czyli dostarczanie organizmowi większych dawek substancji niż wskazane przez producenta, zamiast dobroczynnych może przynieść negatywne konsekwencje dla zdrowia. Edukacja w tym zakresie leży zarówno po stronie instytucji kontrolnych, jak i branży. Profesjonalna i wiarygodna kampania informacyjno-edukacyjna zwiększyłaby przede wszystkim bezpieczeństwo konsumentów, a co za tym idzie, wpłynęłaby pozytywnie na zdrowie całego społeczeństwa – dodaje Izabela Sałamacha.

