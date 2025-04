Akcja krwiodawstwa na rzecz pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego została przeprowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” i Małopolski Związek Szachowy. Udział w akcji mógł wziąć każdy – wystarczyło oddać krew w dowolnej stacji krwiodawstwa lub jej oddziale terenowym na hasło „Daj MATA chorobie”.

W ramach tego przedsięwzięcia 24 marca w Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie rozegrano jubileuszowy V Turniej Szachowy pod hasłem „Daj MATA chorobie”. Warunkiem uczestnictwa w turnieju było przedstawienie zaświadczenia o oddaniu krwi na rzecz pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego. Turniej otworzyli: prezes Małopolskiego Związku Szachowego (MZSz) – Jan Kusina, przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” – Maria Szuba oraz reprezentujący Klinikę Hematologii w Krakowie dr hab. Wojciech Jurczak. Nad przebiegiem rozgrywek czuwał członek stowarzyszenia, inicjator turnieju i jednocześnie sędzia szachowy – Jan Zapała.

Zawody rozegrano w systemie szwajcarskim kojarzenia par 9 rund po 15 min. Do rozgrywek turniejowych przystąpiło 32 zawodników.

Turnieje szachowe „Daj MATA chorobie” rozgrywane są od 2009 roku, niemal od chwili powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”. Łączą walkę na szachownicy z walką o zdrowie i życie chorych – walkę szlachetną, opartą o jasne reguły, intelektualną, ale równocześnie zaciętą i czasem niezwykle dramatyczną. Zawodnicy starają się dać mata przeciwnikowi – mat oznacza zwycięstwo. Tak samo w rozgrywce o życie chorzy na chłoniaka chcą dać mata chorobie. Wymaga to wspólnej walki pacjenta i lekarza - często długotrwałej, trudnej, nieraz pełnej prawdziwych intelektualnych zmagań; wielkiej determinacji oraz wiedzy, ponieważ chłoniak jest niezwykle trudnym i podstępnym przeciwnikiem. Stąd nazwa turnieju, będącego formą krwiodawstwa: Daj MATA chorobie!

„Zwracamy się z tym zawołaniem do wszystkich - Dawców i Biorców. Zachęcamy do wspólnej walki o życie i zdrowie. W tej walce, choć nie leje się krew, właśnie krew jest niezwykle potrzebna. Zarówno sam rozwój choroby, jak i intensywne leczenie, podczas którego dochodzi nieraz do głębokiego spadku wartości morfologii, wymaga podawania chorym preparatów krwiopochodnych. Od tego często zależy życie pacjenta. Czy może być większa satysfakcja niż udział w takiej wygranej z przeciwnikiem, jakim jest nowotwór układu krwiotwórczego?” Jan Zapała (sędzia szachowy), który wygrał zmagania z chłoniakiem, zachęcił środowisko szachistów do rozgrywania tego szczególnego turnieju, gdzie zamiast wpisowego, oddają krew na rzecz chorych z Kliniki Hematologii w Krakowie. Odzew ze strony szachistów co roku jest wspaniały – mówi Pani Maria Nurkowska, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”

Turnieje co roku organizowane są wspólnie z Małopolskim Związkiem Szachowym, który czuwa, aby każda rozgrywka odbywała się w zgodzie z obowiązującym kodeksem szachowym. Biorą w nich udział zawodnicy z klubów szachowych oraz amatorzy i młodzież szkolna. Z roku na rok uczestników jest coraz więcej. W ostatnim - III - turnieju Daj MATA chorobie wzięło udział 37 zawodników (w tym z klubów szachowych: TS Wisła Kraków, KKSz Kraków, MLKSz Myślenice, MKS KSOS Kraków, TKKF Drogowiec, MZSz Kraków, AWF Kraków-Mszana Dolna, Cracovia, uczniów z Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie oraz studentów z AWF i AGH w Krakowie).

