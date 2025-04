Fot. Fotolia

Jakość posiłków wpływa na wydajność w pracy

Jak pokazują wyniki badania „Co Polacy jedzą w pracy?” przeprowadzonego przez pracownię badawczą IPSOS na zlecenie Sodexo On-site Services pośpiech i nadmiar obowiązków sprawiają, że zapracowany Polak zapomina o regularnych posiłkach.

Aż 32% aktywnych zawodowo Polaków zjada najczęściej tylko jeden posiłek, dostarczając organizmowi minimalną dawkę energii. Najczęściej jest to drugie śniadanie, po które sięga 73%. Połowa codziennie je kanapki i tylko kilka razy w tygodniu konsumuje świeże owoce i jogurty, nadrabiając słodyczami oraz słodkimi wypiekami.

Wniosek – jemy niezdrowo i niesystematycznie, a przecież właściwa ilość posiłków w ciągu dnia i ich regularność jest podstawowym warunkiem zachowania zdrowia i utrzymania szczupłej sylwetki. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), racjonalne odżywianie może wpływać na wzrost wydajności w pracy aż o 20%. Natomiast niewłaściwa, monotonna i wysokokaloryczna dieta oraz rezygnacja z posiłków obniżają wydolność organizmu, co wpływa na pogorszenie efektów pracy oraz przyczynia się do występowania otyłości.

Diety pudełkowe - gotowe posiłki do pracy

Dlatego coraz częściej nie tylko dietetycy i lekarze, lecz także restauratorzy chcąc zachęcić pracowników do regularnego odżywiania, oferują gotowe zestawy posiłków dietetycznych, czyli tzw. diety pudełkowe, które mają przede wszystkim pomóc w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych.

Kompleksy biurowe, gdzie każdego dnia przewijają się tysiące zapracowanych i żyjących pod presją czasu Polaków to szczególne miejsca, w których restauratorzy muszą zaspokoić apetyty wielu konsumentów.

Sodexo – Mindful – to zestaw zbilansowanych posiłków, łącznie 1500 kalorii, który można zamówić i po drodze do biura odebrać z restauracji.

Dieta, potocznie nazywana pudełkową, to nie tylko niskokaloryczne posiłki, ale przede wszystkim program skierowany do osób chcących zachować szczupłą sylwetkę i pozostać w dobrym zdrowiu. Program, który uczy jak sprawić, by dbanie o siebie stało się codziennym nawykiem.

Dobrym rozwiązaniem jest także przygotowywanie posiłków w domu - gotując obiad zróbmy większą porcję i część spakujmy do pracy na następny dzień. Do tego owoc lub marchew do chrupania i mamy zdrowe posiłki. Warto także pamiętać o tym, by jeść regularnie.

Zamiast słodkiej bułki wybierzmy stuprocentowy sok owocowy, czekoladę zastąpmy jogurtem. W pracy często łatwiej jest zapanować nad porami posiłków - wystarczy wyznaczyć sobie 2 - 3 pory i starać się tego trzymać.

Sieci takie jak Sodexo, zachęcają oferując gotowe zestawy dietetyczne, czy urozmaicone posiłki na miejscu w restauracjach. Jednak nie przyniosą one efektów jeśli każdy z nas, zapracowanych i zabieganych pracowników firm i instytucji nie zacznie myśleć o tym co i jak często je, bo raz dziennie w ciągu 8 godzin pracy, to zdecydowanie za mało.

Badanie "Co Polacy jedzą w pracy?"

Badanie „Co Polacy jedzą w pracy?” przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2013 roku, metodą CAWI z wykorzystaniem panelu internetowego, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie aktywnych zawodowo Polaków (liczebność próby N=643). Badanie wykonała pracownia badawcza IPSOS na zlecenie Sodexo On-site Services.

