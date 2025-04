W pierwszej kolejności w badaniu wykorzystano pole magnetyczne i elektryczne w celu zmniejszenia lepkości oleju w silnikach i rurociągach. Teraz przy zastosowaniu tej metody będzie możliwe rozrzedzenie krwi płynącej w ludzkich naczyniach.

W trakcie eksperymentu wykorzystano pole magnetyczne o sile 1,3 Tesli (co odpowiada polu magnetycznemu emitowanemu w aparatach rezonansu magnetycznego). Zadziałanie polem magnetycznym na krwinki czerwone (erytrocyty) spowodowało zmniejszenie lepkości krwi nawet o 20–30%. Dzieje się tak na skutek polaryzacji krwinek czerwonych, która prowadzi do łączenia się erytrocytów w krótkie łańcuchy. Ponieważ łańcuchy są większe od pojedynczej komórki, płyną w centralnej części naczynia, co prowadzi do usprawnienia przepływu i zmniejszenia tarcia komórek o ściany naczyń.

Do tej pory, jedynie leki takie jak aspiryna, były skuteczne w rozrzedzaniu krwi. Jednak przy ich stosowaniu mogą występować pewne działania niepożądane, ograniczające możliwość ich zastosowania. Odpowiednie pole magnetyczne może stać się niedługo ważną alternatywą dla stosowanego do tej pory leczenia farmakologicznego. Nie tylko jest to metoda bezpieczna, ale również powtarzalna, a efekt działania pola magnetycznego utrzymywał się nawet w kilka godzin po jego wyłączeniu.

Źródło: Science Daily/ kp

