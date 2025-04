Kiedy możemy podejrzewać obecność polipów?

Krew w stolcu, ból brzucha, skurcze mięśni – to wszystko może sygnalizować obecność polipów w jelicie. Pierwszym sygnałem, który może świadczyć o obecności polipa w jelicie grubym jest rozlany ból zlokalizowany w dolnej części brzucha. Kolejnym niespecyficznym objawem polipów jelita grubego jest krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, które może objawiać się pod postacią krwi w stolcu, na papierze toaletowym lub krwi ukrytej w kale.

Jakie objawy mogą wywoływać polipy jelita grubego?

Reklama

Polipy jelita grubego – co to takiego?

Nie wiemy dlaczego dochodzi do uwypuklania się błony śluzowej i powstawania polipów. Najbardziej popularna teoria sugeruje powstawanie polipów pod wpływem czynników toksycznych, zarówno tych dostarczanych z pokarmem, jak i zewnętrznych. Teorię tą potwierdza fakt, że polipy mają tendencję do nawracania po usunięciu. Polipy mogą mieć różną budowę histologiczną, szczególnie groźne są polipy dysplastyczne.

Pytania o polipy jelita grubego

Jakie mamy rodzaje polipów jelita grubego?

Wszystkie polipy dają podobne objawy, mogą jednak różnić się między sobą budową histologiczną. Jedne mogą być zupełnie niegroźne, inne natomiast mogą przekształcić się w złośliwego raka jelita grubego. Wyróżniamy polipy gruczolakowe, zapalne i hiperplastyczne. Kiedy polip może przekształcić się w nowotwór?

Rodzaje polipów jelita grubego

Polipy jelita grubego jako stan przedrakowy

Stan przedrakowy jest to etap przemiany komórki (metaplazji) ze zdrowej w komórkę nowotworu. Stan przedrakowy nie jest jeszcze nowotworem, a przemianę w raka można teoretycznie zatrzymać lub zapobiec jego powstaniu. W praktyce oznacza to, że obecność stanu przedrakowego to ostatnia szansa dla pacjenta na uniknięcie nowotworu. Tylko niektóre polipy mogą prowadzić do nowotworu, a nowotwory te mogą być złośliwe lub łagodne.

Czy polipy mogą prowadzić do nowotworu?

Polipy żołądka

Polipy żołądka są rzadsze niż polipy jelitowe. Za to częściej przeradzają się w niebezpieczny nowotwór złośliwy. Polipy żołądka najczęściej wyglądają jak pogrubione fałdy żołądka, przez co mylone są ze stanem zapalnym lub chorobą wrzodową i łatwo są przeoczane. Diagnostykę dodatkowo utrudnia fakt, że polipom żołądka towarzyszą zmiany zapalne, choroba wrzodowa żołądka oraz zakażenie bakterią Helicobacter pylori. Kto może zachorować na polip żołądka?

Polipy żołądka, czyli o polipach nie tylko w jelicie

Czy to na pewno polip?

Objawy polipów są na tyle niespecyficzne, że nie pozwalają rozpoznać choroby. Lekarzowi potrzebne są dodatkowe badania laboratoryjne, obrazowe i endoskopowe. Najpierw wykonywane jest badanie krwi, badanie per rectum oraz badanie na krew utajoną. Następnie wykonuje się kolonoskopię. Za pomocą kolonoskopii wykrywa się około 90% istniejących polipów o wielkości powyżej 7 milimetrów.

Diagnostyka polipów w jelicie

Leczenie polipów jelita grubego

Jedyna skuteczna metoda leczenia polipów to ich wycięcie. W trakcie kolonoskopii można określić ilość i wielkość polipów oraz usunąć małe polipy do badania histopatologicznego. Następnie wykonuje się polipektomię. Jest to zabieg polegający na wycięciu polipów w jelicie grubym. W skrajnych przypadkach może być konieczne chirurgiczne wycięcie jelita. Kiedy wskazana jest operacja?

Jak przebiega leczenie polipów jelita grubego?

Reklama

Profilaktyka polipów

Codzienna dieta może w łatwy sposób zahamować rozwój polipów jelita grubego i ograniczyć ich zdolność do przekształcania się w raka. Podstawowe zasady diety „anty-polipowej” to: duża ilość błonnika i pokarmów bogatoresztkowych, przyjmowanie dużej ilości płynów oraz unikanie toksyn pokarmowych.

Jaka dieta chroni przed polipami?