Im większy bałagan w służbie zdrowia, tym popularniejsze stają się polisy lekowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W zakres ubezpieczenia wchodzą wydatki ponoszone na wykupienie leków na receptę. Wysokość odszkodowania zależy od ceny refundowanego leku i jest wypłacane przez cały czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Chętnych na polisy nie brakuje – miesięczne składki wahają się w granicach od kilkunastu do około 35 zł. Wysokość odszkodowania wynosi od kilku do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Coraz więcej osób decyduje się więc na takie rozwiązanie, by za leki płacić mniej.

Ofertom ubezpieczeń zdrowotnych przyglądają się nie tylko pracownicy, lecz także właściciele korporacji, którzy chcą poszerzyć zakres ubezpieczeń. Najchętniej z polis lekowych korzystają rodziny z dziećmi, ponieważ duży procent wydatków pokrywają leki potrzebne przy najpopularniejszych, "przynoszonych" ze szkoły czy przedszkola chorobach, a te zazwyczaj wymagają konsultacji lekarskiej, a w efekcie – wypisania recepty.

