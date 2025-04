Fot. Fotolia

Badanie 2,5 mln dzieci potwierdza pozytywny wpływ wprowadzenia stref wolnych od dymu papierosowego na zdrowie. Według badań dr Jaspera Beena, pediatry z holenderskiego Uniwersytetu w Maastricht, polityka antytytoniowa przyczyniła się do spadku liczby przedwczesnych porodów oraz przyjęć najmłodszych pacjentów z atakiem astmy na oddziały ratunkowe o 10%. Wyniki badań zostały opublikowane przez wydawnictwo The Lancet.

Zalecenia WHO w sprawie polityki antynikotynowej

Szacuje się, że ponad 40% dzieci na całym świecie jest regularnie narażonych na działanie dymu tytoniowego. Najmłodsi pacjenci są bardziej podatni na infekcje i astmę spowodowane biernym paleniem niż osoby dorosłe ze względu na niedojrzałość płuc i układu immunologicznego. Aby zapobiegać chorobom i przedwczesnej śmierci, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wdrażanie polityki antytytoniowej i wprowadzanie stref wolnych od dymu tytoniowego w zakładach pracy i miejscach publicznych.

Wcześniejsze badania wykazały poprawę zdrowia dorosłych w wyniku nowych regulacji, np. w zakresie zdarzeń sercowo-naczyniowych i chorób układu oddechowego. Praca dr Jaspera Beena z Uniwersytetu w Maastricht potwierdza również pozytywny wpływ wprowadzenia przepisów antytytoniowych na stan zdrowia dzieci.

Polityka antynikotynowa - dobre efekty

We współpracy z uniwersytetami w Hasselt, Edynburgu i Harvarda dr Jasper Been przeanalizował dane dotyczące 2,5 mln dzieci i 250 tys. szpitalnych oddziałów ratunkowych. Dane wykorzystane w pracy uczelni w Maastricht pochodziły z 11 badań międzynarodowych. Wyniki analiz dowiodły obniżenia liczby przedwczesnych narodzin i przyjęć pacjentów z atakiem astmy w związku z wdrożeniem zakazu palenia papierosów w pracy i miejscach publicznych. W obu przypadkach spadek wyniósł 10 %.

Według danych WHO przepisy dot. stref wolnych od dymu tytoniowego wprowadzono już w 32 krajach (w tym także rozwijających się). Oznacza to, że jedna szósta populacji, tj. 1,1 mld osób, jest chroniona przed nadmierną ekspozycją szkodliwe działanie papierosów.

"Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Maastricht potwierdzają słuszność rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącej wdrażania polityki antytytoniowej" – powiedział dr Jasper Been. – "Jest to szczególnie ważne w kontekście ochrony zdrowia dzieci, które nie są wstanie samodzielnie decydować o kontakcie z dymem papierosowym. Przestrzeganie przepisów antytytoniowych w celu ochrony zdrowia dzieci i dorosłych jest jednym z czynników wpływających na widoczną redukcję kosztów opieki zdrowotnej."

