Raport „Polka w ciąży” dotyczący opinii Polek w ciąży na temat diety ciążowej, samopoczucia podczas ciąży, działania hormonów, relacji z lekarzami i nie tylko, został przygotowany przez grono ekspertów z zakresu ginekologii, dietetyki, psychologii. Badanie opinii Polek na temat ciąży i zagadnień z nią związanych zostało objęte patronatem przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Partnerem projektu jest firma farmaceutyczna Adamed.

- 92% badanych uważa, że kobieta w ciąży powinna zmienić swoje nawyki związane z przyjmowaniem leków, podejściem do zdrowia, leczeniem i badań lekarskich.

- najczęściej wskazywaną zmianą przyzwyczajeń, które powinna wprowadzić kobieta w ciąży, jest przyjmowanie lekarstw tylko po konsultacji z lekarzem (21% wszystkich kobiet). Spośród kobiet, które były lub są w ciąży 90% badanych twierdzi, że „całkowicie zrezygnowało z przyjmowania leków dostępnych bez recepty bez konsultacji z lekarzem”, istotnie częściej są to kobiety z wyższym wykształceniem (30%). Rzadziej natomiast tego rygoru przestrzegały osoby, które mają 3 dzieci lub więcej (27%).

- lekarz prowadzący powinien przede wszystkim: szczegółowo wyjaśniać wszystkie wątpliwości (32% wśród ogółu kobiet, najczęściej pojawiająca się odpowiedź), jasno informować o badaniach, które należy wykonać w czasie ciąży (25% ogółu kobiet), wysłuchać pacjentki z każdym problemem i wątpliwością (22%).

- 86% badanych kobiet pojawienie się jakiejś drobnej dolegliwości w okresie ciąży konsultuje z lekarzem.

- w przypadku pojawienia się w czasie ciąży dolegliwości związanych z układem moczowym, drogami rodnymi, większość (73%) kobiet wybrałoby metodę podania leku, którą zaleciłby lekarz, istotnie częściej w ten sposób rozwiązywałyby to kobiety, które były lub są w ciąży (75%), natomiast wśród kobiet, które nie wykluczają ciąży odsetek takich deklaracji wynosił 65%.

- 23% badanych kobiet wybrałoby taką drogę podania leku (np. dopochwowa), która jest skuteczna i wiąże się z brakiem działań szkodliwych.

- 79% kobiet twierdzi, że zna kogoś, kto miał problemy z zajściem lub utrzymaniem ciąży (79%). 84% zgadza się, że „ostatnio wiele się słyszy o problemach z zajściem w ciążę i utrzymaniem jej”, a 79% przychyla się do opinii, że „we współczesnych czasach jest więcej problemów z zajściem i utrzymaniem ciąży, niż to miało miejsce w przeszłości”.

Źródło: materiały prasowe kampanii „Polka w ciąży” /ah

