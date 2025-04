Sama nie powiem

Ocenia się, że w Polsce nietrzymanie moczu dotyczy co najmniej 4–6 mln Polaków obu płci. Wiele okoliczności przemawia za tym, że jest to liczba zaniżona. Niedoszacowanie liczby osób mających problemy z trzymaniem moczu jest przede wszystkim spowodowane tym, że do tej pory nie przeprowadzono w naszym kraju dokładnych badań dotyczących częstości występowania nietrzymania moczu, a także niezgłaszaniem się do lekarza dużej liczby osób cierpiących na nietrzymanie moczu, co w dużej mierze spowodowane jest wstydem związanym z przyznaniem się do tej choroby. Jak wynika z dostępnych badań oraz obserwacji własnych, jeśli lekarz rodzinny lub ginekolog sam nie zapyta o dolegliwości tego typu, pacjentka zazwyczaj ich nie zgłasza.

Czekamy całe lata

W krajach zachodnich około 30–43% osób z nietrzymaniem moczu szuka pomocy medycznej. W Polsce wskaźnik ten jest znacznie niższy. Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród chorych na nietrzymanie moczu kobiet ponad 40% zwleka ponad 5 lat, zanim zwróci się do lekarza z tym problemem. Wśród naszych pacjentek leczonych w Gdańskiej Poradni Zaburzeń Trzymania Moczu średnia ta jest wyższa i wynosi ponad dziewięć lat. W mojej praktyce klinicznej zdarzały się jednak pacjentki, które zwlekały ponad 20 lat z poinformowaniem lekarza o swej chorobie.

W domu najlepiej

Nietrzymanie moczu może występować w różnych grupach wiekowych, choć przeważa w wieku okołomenopauzalnym i w okresie starości. W piśmiennictwie spotykamy się ze znacznym rozrzutem danych statystycznych w poszczególnych grupach wiekowych. W dużej mierze jest to spowodowane zastosowaniem różnych kryteriów i różnych kwestionariuszy dotyczących faktu nietrzymania moczu. Badacze nie mają jednak wątpliwości, że częstość nietrzymania moczu wzrasta wraz z wiekiem i osiąga swój szczyt w okresie menopauzy. Z wielu badań wynika, że nietrzymanie moczu jest obecnie najczęstszą przyczyną przyjęć do ośrodków opieki długoterminowej na terenie Ameryki Północnej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że co najmniej 50% pensjonariuszy domów opieki skarży się na nietrzymanie moczu, podczas gdy tylko 15–33% osób mieszkających we własnych domach przejawia takie dolegliwości.

Fragment pochodzi z książki "Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu" Marioli Bidzan (wydawnictwo Impuls, Kraków 2008). Publikacja za zgodą wydawcy. Bibliografia dostępna u redakcji.