Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Prawda wydawałoby się oczywista. Dlaczego zatem tak trudno wdrożyć ją w życie? To jeden z aspektów, nad którym pracuje Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Eksperci z 60 różnych instytucji zastanawiają się, jak zachęcić kobiety do regularnych badań cytologicznych. Koalicja RSM chce wyrwać Polki ze szponów raka szyjki macicy i pokazać im, że same mogą zadecydować o swoim losie. Jeśli ten temat nie jest Ci obojętny, poprzyj Koalicję na http://koalicjarsm.pl/wesprzyj-nas.html

My kobiety… Wiecznie jesteśmy zabiegane, zajęte, gdzieś się spieszymy. W ciągłym niedoczasie. Między pracą, domem, dziećmi, rodziną często ciężko znaleźć nam czas, żeby pomyśleć o sobie i o swoim zdrowiu. Tylko, czy aby na pewno to brak czasu jest przyczyną, dla które zapominamy o corocznej cytologii? Czy godzina raz na 365 dni to tak wiele? A skoro nie mamy tej godziny, to jak wygospodarujemy czas, jeśli okazałoby się, że jesteśmy chore…?

Brak czasu to wielu wypadkach tylko wymówka. Skoro bardzo zajęte gwiazdy, takie jak: piosenkarki Doda i Marina Łuczenko, piosenkarka i aktorka Natalia Lesz, aktorki Sylwia Gliwa i Bożena Dykiel, dziennikarki Jolanta Fajkowska i Katarzyna Dowbor, znajdują zawsze w swoim kalendarzu lukę na coroczną cytologię, to co powstrzymuje inne kobiety? Strach, wstyd? Niepotrzebnie. Wcześnie wykryty rak szyjki macicy jest w pełni uleczalny, dlatego badanie warto wykonywać regularnie. Cytologia trwa dosłownie kilka minut, w kilka kolejnych zapomnimy o całej sprawie aż do następnego roku. Tu znajdziesz adresy przychodni, w których zrobisz cytologię bezpłatnie w ramach Narodowego Programu Profilaktyki http://polecamcytologie.pl/

Kilka minut może uratować nie tylko życie nam, ale i innym kobietom. Warto poświęcić chwilę, aby śladem Dody, Mariny, czy Natalii Lesz poprzeć działania Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy na stronie http://koalicjarsm.pl/wesprzyj-nas.html. Koalicja chce do 2020 roku zmniejszyć zachorowalność i zredukować o połowę liczbę zgonów z powodu raka szyjki macicy. Pomóżmy jej w tym oddając swoje głosy poparcia.

Na początku stycznia 2012 r. Koalicja przekaże Ministrowi Zdrowia kompleksowy plan działań, które mają uchronić Polki przed tym okrutnym nowotworem. Im więcej głosów na stronie http://koalicjarsm.pl/wesprzyj-nas.html, tym większa szansa, że Minister Zdrowia pochyli się nad tym poważnym problemem. Wpisując się na stronie Koalicji RSM dokładamy swoją cegiełkę, budując poważną, społeczną dyskusję na temat raka szyjki macicy.

Ta choroba nie wybiera. Może dotyczyć każdej z nas, naszych mam, sióstr, przyjaciółek. Wspólnymi siłami, namawiając siebie wzajemnie do badań, możemy powstrzymać epidemię tego nowotworu. Oddając głos na http://koalicjarsm.pl/wesprzyj-nas.html możemy uratować zdrowie i życie tysięcy kobiet, które do tej pory nie wiedziały o konieczności wykonywania cytologii i konsekwencjach zaniedbań. Dajmy sobie i innym szansę na zdrowie. Żadna Polka nie musi umrzeć z powodu raka szyjki macicy!!!