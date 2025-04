dr Tomasz Baran Polski Bank Komórek Macierzystych w rozmowie z zaproszonymi gwiazdami/ Fot. Materiały prasowe Kuźnia PR

Klinika „Budzik”

Klinika „Budzik” powstała dzięki Fundacji „Akogo?” pani Ewy Błaszczyk, a jej otwarcie miało miejsce na początku grudnia 2012 r. Wybudowanie pierwszej w Polsce placówki, w której leczone będą dzieci po ciężkich urazach mózgu, nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania i wytrwałości pani Ewy. W pomoc klinice i jej dalszy rozwój włączył się również Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM). PBKM to instytucja, która nie tylko pobiera i przechowuje cenną krew pępowinową dziecka, ale również wspiera inicjatywy propagujące nowe rozwiązania medyczne, dające małym pacjentom szansę na powrót do zdrowia, dlatego też włączył się w pomoc klinice „Budzik”, a także postanowił zachęcić do tego znane polskie gwiazdy.

Polski Bank Komórek Macierzystych wspiera klinikę „Budzik”

"Współpraca z panią Ewą Błaszczyk i kliniką „Budzik” jest dla nas wyróżnieniem. Mamy jednak świadomość, że otwarcie kliniki to dopiero początek i potrzebna jest dalsza pomoc. Dlatego postanowiliśmy dodatkowo wesprzeć Fundację pani Ewy symbolicznymi cegiełkami, które pomogły nam przygotować znane polskie gwiazdy. Można powiedzieć, że pomaganie mają one we krwi" – mówi dr Tomasz Baran z Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

To niecodzienne wydarzenie miało charakter kameralnego, kobiecego spotkania. Uczestniczyły w nim znane przyszłe i obecne mamy, którym tak jak PBKM bliska jest idea pomocy najmłodszym, m.in.: Agnieszka Popielewicz, Katarzyna Cichopek, Katarzyna Skrzynecka, Monika Mrozowska, Anna Nowak-Ibisz, Natalia Przybysz, Beata Pawlikowska, Magdalena Schejbal, Odeta Moro-Figurska, Edyta Jungowska, Katarzyna Żak, Weronika Marczuk, Magdalena Lamparska, Monika Richardson. Już sama obecność takiego wyjątkowego grona pozwoliła stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Natomiast elegancka przestrzeń restauracji Flaming, blask kominka i pyszne śniadaniowe specjały zapewniły całemu wydarzeniu piękną oprawę.

Na spotkanie zaproszeni zostali również specjalni goście: dr Tomasz Baran z PBKM oraz pan Paweł Kwiatkowski, Koordynator Programów Medycznych z Fundacji „Akogo?” prowadzącej klinikę Budzik. Gwiazdy miały okazję poznać szczegóły działań prowadzonych przez Fundację oraz porozmawiać o komórkach macierzystych i planach ich wykorzystania w leczeniu małych pacjentów kliniki. Kulminacyjną częścią spotkania było przygotowanie „cegiełek wsparcia”, którymi były małe budziki, własnoręcznie ozdobione przez wszystkie zgromadzone Panie. Dodatkowo Katarzyna Cichopek przekazała na rzecz Fundacji scenariusz jednego z odcinków popularnego serialu „M jak Miłość”. Egzemplarz został podpisany przez wszystkich aktorów grających w serialu. Podczas spotkania miało miejsce również wyjątkowe wydarzenie – dr Tomasz Baran z PBKM wręczył Agnieszce Popielewicz zestaw do pobrania podczas porodu krwi pępowinowej jej dziecka.

dr Tomasz Baran (Polski Bank Komórek Macierzystych) wręcza Agnieszce Popielewicz zestaw pobraniowy krwi pępowinowej/ Fot. Materiały prasowe Kuźnia PR

Charytatywna aukcja internetowa

Ozdobione i podpisane budziki oraz scenariusz przekazane zostaną na aukcję internetową na początku lutego. O miejscu i terminie aukcji będziemy informować wkrótce m.in. na profilu PBKM na Facebooku (facebook.com/krew.pepowinowa). Każdy może wziąć udział w licytacji i wesprzeć klinikę „Budzik”, w której planowane są terapie komórkami macierzystymi.

Od lewej: udekorowany budzik Natalii Przybysz,Edyty Jungowskiej, Katarzyny Cichopek /Fot. Materiały prasowe Kuźnia PR

"Popieram zarówno ideę bankowania krwi pępowinowej, która jest źródłem cennych komórek macierzystych, jak i organizowanie takich akcji społecznych. Dlatego też z przyjemnością przyjęłam zaproszenie od PBKM na to niezwykłe kobiece spotkanie i cieszę się, że mogłam choćby w tak symboliczny sposób wesprzeć Fundację ”Akogo?” – podkreśla Agnieszka Popielewicz, znana telewizyjna prezenterka.

