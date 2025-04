Fot. Fotolia

Banki Mleka Kobiecego w Polsce

Obecnie działają 3 Banki Mleka Kobiecego w Polsce: w Warszawie, Rudzie Śląskiej i Toruniu. Placówka warszawska współpracująca z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym, stanowiącym część Kliniki Neonatologii oraz ta w Rudzie Śląskiej, zgromadzone mleko przeznacza wyłącznie na użytek swoich małych pacjentów.

Trzeci oddział natomiast o zasięgu regionalnym, otwarty 28 maja 2013 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, zebrane zasoby mleka dzieli na szerszą skalę. Przekazuje je zarówno dzieciom ze Szpitala Wojewódzkiego na Bielanach i Szpitala Dziecięcego, jak i wszystkim potrzebującym noworodkom z województwa kujawsko-pomorskiego.

"Bank Mleka Kobiecego w Toruniu w tym roku obchodził 1 rok działalności. W ciągu tego czasu do placówki dostarczono 252 litry mleka od 36 honorowych dawczyń, wykonano 450 analiz składu pokarmu kobiecego oraz 69 pasteryzacji.

Te liczby nie tylko uświadamiają misję działania takich placówek i potrzebę powoływania kolejnych, ale wskazują także na wektor postępu medycyny, która nie ustaje w poszukiwaniu jeszcze doskonalszych rozwiązań służących zdrowiu naszych najmłodszych pacjentów" – mówi Agnieszka Pawłowska-Wypych.

Kto może oddać mleko do Banku Mleka Kobiecego?

Dawczynią Banku Mleka Kobiecego może zostać każda zdrowa kobieta w okresie laktacji, która prowadzi prawidłowy tryb życia i ma nadmiar swojego pokarmu. Wystarczy, że świeżo upieczona mama zgłosi się do wybranego Banku Mleka i przejdzie proces kwalifikacji (badania serologiczne oraz szczegółowy wywiad:

stan zdrowia,

przebyte choroby,

zabiegi medyczne,

przyjmowane leki,

styl życia.

Po pozytywnej weryfikacji oraz deklaracji dawczyni o przestrzeganiu obowiązujących w danym banku procedur, następuje pobranie pokarmu.

Mleko może być oddawane zarówno przez kobiety we wczesnym okresie połogu, jak również kilka lub kilkanaście tygodni po porodzie.

Badania prowadzone na całym świecie wykazują, że dzieci karmione naturalnym mlekiem osiągają dużo lepsze wyniki w testach na inteligencję, rzadziej chorują na nadciśnienie, cukrzycę czy otyłość.

Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka potwierdza, że mama wcześniaka bądź dziecka chorego dokarmianego mlekiem pozyskanym z takiej placówki, otoczona właściwą opieką laktacyjną i psychologiczną, ma zwiększone szanse na rozpoczęcie z czasem naturalnego karmienia swojego dziecka.

Pamiętajmy, że Banki Mleka Kobiecego to szansa dziecka na zdrowy start, którego wartość na drodze jego dalszego rozwoju jest niepoliczalna. Warto się nią dzielić.

