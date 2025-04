Badanie przeprowadzono na myszach laboratoryjnych, które żywiono zgodnie z zasadami diety krajów wysokorozwiniętych, czyli dietą z wysoką zawartością tłuszczów i cukrów prostych. Po pewnym czasie część zwierząt rozwinęła otyłość i wszystkie podstawowe objawy tzw. zespołu metabolicznego, na który składały się: podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów, wysoki poziom insuliny i glukozy we krwi oraz stłuszczenie wątroby. Wszystkie te nieprawidłowości zwiększają istotnie ryzyko chorób układu sercowo – naczyniowego oraz cukrzycy.

W drugiej grupie mimo równie niekorzystnej diety u gryzoni nie zaobserwowano równie niekorzystnych zmian. Za ten ochronny efekt odpowiedzialna jest Nobiletyna zawarta w dużych ilościach w skórce mandarynek i słodkich pomarańczy oraz ich soku. Nobiletyna wpływa na metabolizm lipidów w organizmie zapobiegając m .in. gromadzeniu tłuszczu w wątrobie przez stymulację genów zaangażowanych w proces spalania tłuszczu, a hamowanie genów zajmujących się jego produkcją.

„Myszy w grupie z Nobiletyną były chronione przed otyłością.” - tłumaczy Murray Huff, jeden z autorów pracy - „ A w badaniach długoterminowych Nobiletyna wykazywała protekcyjne działanie także w przypadku miażdżycy, prowadzącej do zawału serca i udaru mózgu.”

Naukowcy chcą teraz potwierdzić swoje wyniki w badaniach klinicznych, by sprawdzić czy rzeczywiście Nobiletyna mogłaby być stosowana w zapobieganiu otyłości i wszystkich chorób z nią związanych

