Pomoc dla Renaty - Redakcja We-Dwoje apeluje

Nie sposób napisać o każdej tragedii spotykającej osoby wokół nas. Potrzebujących jest wielu, na szczęście „ludzi dobrej woli” – również. Do nich kierujemy ten tekst. Jest to historia, obok której nie mogliśmy przejść obojętnie, bo rozgrywa się tuż obok nas – w Lubinie, gdzie mieści się też redakcja naszego portalu.

Renata Jędrak ma 33 lata i 6-letnią córeczkę. W 2007 r. stwierdzono u niej nieuleczalną chorobę płuc – limfangioleiomiomatozę (LAM). Choroba ta dotyka zaledwie jedną kobietę w wieku rozrodczym na milion. Renata od lekarzy ze Śląskiej Kliniki Chorób Płuc usłyszała, że nie ma szans na wyzdrowie

nie, można jedynie próbować powstrzymać rozwój choroby. Nie udało się. Żadne leki nie są już w stanie jej pomóc.

Jedyne, co może ją uratować, to przeszczep płuca. Nie jest to jednak zabieg w Polsce powszechny – rocznie wykonuje się ich zaledwie kilka.

Renata pisze: „Znałam dwie kobiety - kochane dziewczyny ze szpitalnych pokoi w Zabrzu, które marzyły o nowym płucu i snuły wielkie plany o życiu po przeszczepie. Tak upłynęło im kilkanaście miesięcy. Dziś niestety nie żyją. Świadomość, że moja sześcioletnia córka może pozostać bez mamy, mobilizuje mnie do rozpaczliwego poszukiwania funduszy na transplantację w Wiedniu. Tam przeprowadza się ich koło stu rocznie, co w praktyce oznacza krótszy okres oczekiwania na dawcę.”

Żeby marzenie Renaty o przeszczepie mogło się ziścić, potrzebna jest jednak ogromna kwota pieniędzy: 100 000 euro. Do tej pory dzięki pomocy najbliższych oraz wielu ludzi dobrej woli, udało się zebrać około 180 tys. złotych. To wciąż jednak za mało. Czas Renaty biegnie coraz szybciej, a choroba postępuje.

Jeśli chcesz i możesz pomóc, poniżej znajdziesz informacje na temat konta, na które można wpłacać pieniądze dla Renaty. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.pomocdlarenaty.pl

Tytułem: Pomoc dla Renaty

Fundacja Europa Media, ul. Nowogrodzka 44/7, 00-695 Warszawa

NIP: 7010129420 REGON: 141435088-00023

Konto: 21 1440 1387 0000 0000 0800 1588

