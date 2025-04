Jak zaradzić kłopotom?

► Przyłóż na powieki ciepły (ale nie gorący) kompres z naparu świetlika lekarskiego, werbeny lub kwiatu rumianku. Ulgę przyniosą też okłady z niezbyt mocnej esencji herbacianej.

► Zastosuj dostępne bez recepty krople do oczu z zielem świetlika lub homeopatyczne krople do nawilżania oczu. Od czasu do czasu możesz też sięgną po tzw. sztuczne łzy.

► Jeżeli dokuczliwe objawy nie mijają po upływie tygodnia, skonsultuj się z lekarzem okulistą.

► Dbaj o oczy. Po godzinie pracy przy komputerze zrób sobie przerwę. Zamknij oczy i przysłoń dłońmi. Następne wykonaj proste ćwiczenie: popatrz w górę, potem w dół, w prawo i w lewo.

