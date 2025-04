3 z 12

Pomysł na prezent: świąteczne zestawy kosmetyczne!

Eveline, zestaw 4 wyjątkowych kosmetyków kompleksowo regenerujących i przynoszących ukojenie – Serum do ust, fenomenalna odżywka do rzęs, słynna odżywka do paznokci 8 w1 oraz krem-maska do rąk i paznokci z serii Total Action Therapy Professional Eveline Cosmetics To idealny zestaw pielęgnacyjny dla każdej kobiety niezależnie od wieku zawierający sprawdzone i wysoce skuteczne kosmetyki pielęgnacyjne oparte na profesjonalnych formułach. Cena ok. 37 zł