Ilu Polaków ma problem z wagą?

Otyłość dotyka coraz więcej Polaków. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w Polsce ponad 60% mężczyzn i 45% kobiet choruje na nadwagę lub otyłość. Do tego, że paradoksalnie nie warto z nimi „walczyć”, mówi prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

1 marca – Światowy Dzień Walki z Otyłością

„Obchodzony na całym świecie 1 marca Światowy Dzień Walki z Otyłością, to dobra okazja, by zastanowić się, czy walka z otyłością naprawdę ma sens. Z punktu widzenia medycyny leczenie otyłości to długotrwały proces, wymagający świadomej decyzji i konsekwentnego dbania o zdrowie, a nie doraźnych i chwilowych postanowień.

Ważne, by uświadomić sobie, że codzienne zachowania i nawyki w ogromnym stopniu decydują o naszym samopoczuciu i stanie zdrowia” – mówi prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Zatem zamiast walczyć z otyłością powinniśmy dbać o zdrowie i dobre samopoczucie, czyli o siebie.

