Promieniowanie słoneczne, kąpiele w słonej i chlorowanej wodzie, piasek, wiatr, jak też klimatyzacja sprawiają, że nasza skóra nie jest w dobrej kondycji. Bolączek, z którymi zmagają się kobiety po lecie, jest wiele. Do najczęstszych należą: przesuszone włosy, które wskazało ponad 70% badanych, przesuszona skóra – 65%, przesuszona skóra dłoni i stóp – 44%, przebarwienia na skórze – 32%, rozszerzone i popękane naczynka – 20% czy pogłębione zmarszczki – 8%.

Wykres 1. Problemy, z którymi zmagają się kobiety po okresie letnim (źródło: MOSSO)

Pielęgnacja krok po kroku



Aby przywrócić równowagę i pozbyć się niechcianych, powakacyjnych problemów, kobiety ze zdwojoną siłą wzmacniają pielęgnację swojej skóry. Wymaga ona nie tylko odpowiedniej troski, ale też intensywnego nawilżenia i odżywienia. Zaskakujące jest to, że ponad 60% kobiet wybiera pielęgnację w domowym zaciszu z użyciem tradycyjnych sposobów.

Każda partia ciała wymaga odpowiedniej regeneracji. Z danych przeprowadzonych przez markę MOSSO wynika, że najwięcej wagi kobiety przywiązują do pielęgnacji twarzy – 85% – oraz włosów – 65%. Inne szczególnie pielęgnowane części ciała to: dłonie – 25%, szyja – 11% oraz stopy – 6%.

Wykres 2. Partie ciała, które kobiety pielęgnują najbardziej (źródło: MOSSO)

Do domowego SPA wykorzystujemy składniki, które mamy pod ręką w naszej kuchni. Jednym z nich jest olej rzepakowy, w kosmetyce zwany nawet „złotym płynem”. Nie tylko dogłębnie nawilża skórę i łagodzi podrażnienia, ale też opóźnia proces powstawania zmarszczek. Olej stosowany jest przede wszystkim do odżywczej kąpieli – taki sposób wybiera ponad 40% ankietowanych kobiet oraz jako kompres nawilżający dłonie – 25%.

Aby go zrobić, wystarczy podgrzać szklankę tłuszczu i zanurzyć w nim dłonie na co najmniej 10 minut, a następnie nałożyć bawełniane rękawiczki.

Kobiety wykorzystują również domowe sposoby do oczyszczania i regeneracji twarzy. Popularnym zabiegiem, który wybiera ponad 37% przedstawicielek płci pięknej jest peeling z cukru, soli lub kawy. Natomiast do nawilżania stosują maseczki z majonezu – 20%, musztardy stołowej – 14% oraz jogurtu naturalnego – 11%.

Majonezowy kompres należy nałożyć na najbardziej wysuszone partie twarzy. Delikatnie wmasować w skórę i pozostawić na kilka minut. Taki sam zabieg można zastosować z musztardą lub jogurtem naturalnym.

Włosy po lecie? Akcja regeneracja!



Innym naturalnym składnikiem wykorzystywanym przez kobiety w domowej kosmetyce jest miód. Z danych marki MOSSO wynika, że aż 53% pań używa go do pielęgnacji ust, a 11% jako maseczkę na włosy.

Przesuszone i rozdwojone końcówki to jednen z najczęstszych problemów, które dotyczą kobiet po lecie. Nic dziwnego, że stosują one różne produkty na ich odżywienie m.in. sok z czarnej rzepy, piwo czy jogurt. Jednak najczęściej wybieraną przez kobiety maseczką jest żółtko, które stosuje ponad 30% ankietowanych.

Wystarczy dokładnie wsmarować je we włosy, zostawić na 10 min i spłukać dużą ilością wody. Dla bardziej wymagających zaleca się zastosowanie mikstury z dwóch łyżek oliwy, żółtka i soku z połowy cytryny. Należy nanieść tę mieszankę na zwilżone włosy, owinąć głowę folią, potem ręcznikiem, a następnie ogrzewać przez 10 minut suszarką. Ciepło sprawi, że łuski włosa szybciej się otworzą, a odżywcze substancje wnikną prosto do jego wnętrza.

Wykres 3. Domowe sposoby na pielęgnację skóry (źródło: MOSSO)

