Mam 45 lat i od dawna zmagam się z żylakami. Ostatnio lekarz powiedział, żebym zaczęła nosić uciskowe rajstopy przeciwżylakowe. Czy mogę kupić je w aptece?

Porada angiologa

Noszenie specjalnych pończoch na żylaki lub rajstop przeciwżylakowych to rzeczywiście bardzo dobra metoda leczenia lub profilaktyki choroby żylnej. Dzięki uciskowi, jaki wywierają na kończynę, redukują one ilość i ciśnienie krwi w żyłach. Istnieją różne rodzaje pończoch uciskowych, ich oznaczenia określają zróżnicowaną siłę nacisku. Aby jednak miały lecznicze działanie i pomagały skutecznie, należy je indywidualnie dopasować.

Dlatego proszę wybrać się do sklepu z zaopatrzeniem medycznym, w którym są sprzedawane tego typu akcesoria (lekarz, który zalecił kurację powinien znać adres punktu sprzedaży). Tam wykwalifikowany pracownik, przeszkolony przez firmę produkującą rajstopy czy pończochy przeciwżylakowe, zmierzy długość nogi i obwód w kilku miejscach i dobierze odpowiedni rozmiar (przy wyjątkowo nietypowych wymiarach, firma może wykonać rajstopy na indywidualne zamówienie). Po ok. pół roku tracą one swoje właściwości i powinno się je wymienić na nowe.

Ważne! Proszę pamiętać, że rajstopy takie należy zakładać rano, jeszcze przed wstaniem z łóżka, i nosić cały dzień, bez przerw.