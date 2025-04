Osiągnąć komfort

Różne osoby reagują na ból w różny sposób. Niektórzy już przy delikatnych bodźcach reagują bardzo intensywnie, innym potrzeba dużo więcej. Dlatego też ból jest objawem subiektywnym. W przypadku krwawienia można ocenić ilość krwi. Podobnie można ocenić wielkość torbieli. Jednak bólu nie da się jednoznacznie zmierzyć, gdyż odczuwa go tylko pacjent. W pooperacyjnym leczeniu bólu próbuje się obiektywizować jego nasilenie stosując odpowiednie skale, by podjąć decyzję co do modulowania podawanych leków. Aby ocenić natężenie bólu lekarz może zastosować wykres, dzięki któremu będzie łatwiej komunikować się z pacjentem.

Prewencja- złoty środek

W zależności od typu operacji rozróżniamy potencjalną odpowiedź bólową.

Celem terapii bólu nie jest jego leczenie, gdy już się pojawi, idealna terapia zapobiega pojawieniu się bólu jednocześnie nie dając działań niepożądanych dla pacjenta. Warto informować personel medyczny o swoich spostrzeżeniach i odczuciach.

Co w przypadku niewielkich operacji?

W przypadku niewielkich operacji, na przykład laparoskopii, operacji przepukliny, czy wrzodów żołądka spodziewamy się bólu o niewielkim nasileniu, który wymagał będzie stosowania słabszych środków. Do leków stosowanych w tego rodzaju procedurach należą środki miejscowe, pochodne paracetamolu, leki z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych oraz ewentualnie blokada przewodowa.

Spodziewając się silnego bólu

Większe operacje, jak na przykład duże zabiegi ortopedyczne (proteza głowy kości udowej), ginekologiczne, czy w obrębie twarzy wymagać mogą większych dawek leków oraz niekiedy stosowania niewielkich dawek opioidów, na przykład morfiny.

Zabiegi o dużej ingerencji

Operacje, przy których spodziewany ból jest największy, a jednocześnie wymagające zapewnienia pełnej prewencji, to na przykład zabiegi z otwarciem klatki piersiowej, czy procedury w górnej części brzucha. W tym wypadku używa się środków o dużej mocy, wlewów o wyższych stężeniach. Można również stosować blokady nerwowe.

