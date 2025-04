Zaburzenia perystaltyki

Po operacjach brzusznych bardzo często dochodzi do zaburzenia w powrocie do właściwej perystaltyki. Pojawiają się nudności, brak łaknienia, wymioty, szczególnie gdy rozpoczyna się podawanie płynów. Jest to najczęściej związane z podrażnieniem jelit podczas operacji, czego w zasadzie nie da się uniknąć.

Wydłużona forma wymiotów i nietolerancji doustnego przyjmowania pokarmów jest związana z niedrożnością porażenną i wymaga odróżnienia od mechanicznej niedrożności, której przyczyną może być guz, czy zrosty w miednicy mniejszej.

Po kilku dniach...



Wczesna niedrożność może być spowodowana skręconym odcinkiem jelita lub zrostami, które zazwyczaj pojawiają się około 1 tygodnia po operacji. Pacjent wymaga leczenia dożylnymi płynami, w niektórych przypadkach niezbędna jest operacja.

Po miesiącach i latach...

Późne porażenie może być spowodowane przez zrosty, które się organizują i przetrwają dłuższy czas. Mogą one powodować nawet w dużo bardziej odległym czasie niewielkie problemy jelitowe.

Gdy połączenie w obrębie jelita się popsuje

Do sytuacji szczególnie groźnych dla pacjenta po operacji w obrębie jelit należą przeciek lub popsucie się zespolenia. Drobne zaburzenia są częste i powodują małe, licznie zlokalizowane ropnie, a te znowu charakteryzują się wolniejszym powrotem do funkcji sprzed operacji. Zazwyczaj stan zdrowia poprawia się po podanych płynach dożylnych i opóźnionym wprowadzeniu pokarmów, ale może również wymagać operacji. Decyzja należy do chirurga prowadzącego.

Niebezpieczne wydarzenia

W sytuacji dużego pęknięcia, treść jelitowa z zawartością bakteryjną powoduje zapalenie otrzewnej i sepsę. Wówczas konieczna jest operacja i toaleta otrzewnej oraz silne antybiotyki. Miejscowy ropień może przerodzić się w przetokę, czyli połączenie pomiędzy jelitem a wnętrzem innego narządu lub ścianą brzucha.

