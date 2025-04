Na niedzielnym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego Joe Vinson, profesor chemii na Uniwersytecie Scranton, poinformował, że popcorn może zawierać tyle samo zdrowych przeciwutleniaczy (lub nawet więcej, zależnie od sposobu ich pomiaru), co owoce i warzywa. Naukowcy odkryli, że około 1,5% masy popcornu składa się z polifenoli, które działają antyrakowo.

Czy to oznacza, że popcorn to zdrowa przekąska? I tak, i nie. Około dwie łyżki ziaren kukurydzy (lub 33 g popcornu), dostarcza organizmowi około 500 mg polifenoli. To ok. połowa polifenoli, które przeciętny człowiek pochłania w ciągu dnia m.in. z owoców, kawy, wina, czekolady, soków lub herbaty. Joe Vinson zauważył, że popcorn zawiera więcej polifenoli niż np. gruszki lub jabłka. Z drugiej strony, popcorn przygotowujemy zwykle na oleju lub maśle, solimy lub polewamy smakowymi sosami (ostatnio modny jest popcorn o smaku sera lub toffi), a takie dodatki zdecydowanie zdrowe nie są.

Oczywiście popcorn nie zastąpi owoców ani warzyw w naszej diecie. Dlaczego? Chociażby dlatego, że nie zawiera innych odżywczych witamin i minerałów.

Popcorn to w 100% ziarno bogate w błonnik, więc aby był zdrową przekąską, należy zrezygnować z tuczących i niezdrowych dodatków, które często mu towarzyszą (sól, masło, olej). Warto o tym pamiętać, gdy zajadamy popcorn w kinie lub przed telewizorem.

(fot. Sxc.hu)

Źródło: time.com/mn