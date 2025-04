Śnieżnobiały uśmiech i proste, zdrowe zęby, niczym u gwiazdy filmowej, są marzeniem każdej z nas. Poznaj 4 zabiegi, które pozwolą ci osiągnąć wymarzony cel!



1. Wybielanie zębów

Zabieg wybielania zębów znajduje się w absolutnym topie najchętniej wybieranych zabiegów mających wpływ na estetykę uśmiechu. Z wielu oferowanych metod wybielania, najlepszym stosunkiem ceny do jakości, charakteryzuje się metoda nakładkowa. Wybielanie tym sposobem przeprowadzane jest samodzielnie przez pacjenta w domu. Polega na noszeniu, wykonanej na zamówienie nakładki, przez kilka lub kilkanaście godzin w ciągu dnia lub przez dwa tygodnie w nocy, oraz zaledwie dwóch wizyt w gabinecie. Koszt zabiegu: około 800 zł

2. Licówki, czyli korygowanie kształtu i koloru zębów

Metodą maskującą przebarwienia zębów, korygującą ich kształt i odtwarzającą utracone na skutek wypadku tkanki zęba są licówki, czyli ultracienkie porcelanowe płatki naklejane na widoczną część zęba. Dzięki temu, że wykonane są z porcelany, zęby po ich założeniu zachowują naturalnie wyglądający połysk i kolor, będąc tym samym nie do odróżnienia od naturalnych, zdrowych zębów. Koszt zabiegu: ok. 1500 zł

3. Scaling, czyli usuwanie kamienia

Najtańszym w zestawieniu, a zarazem bardzo popularnym zabiegiem, oferowanym w gabinetach stomatologicznych jest scaling, czyli usuwania kamienia nazębnego - twardego, jasnego i chropowatego osadu, który przylega do zębów. Zabieg wykonuje się przy pomocy specjalnego scalera ultradźwiękowego. Zabieg nie jest bolesny, jednak osoby szczególnie wrażliwe mogą odczuwać niewielki dyskomfort. Koszt zabiegu: ok. 200 zł

4. Leczenie ortodontyczne

Standardowy czas leczenia aparatem ortodontycznym wynosił dotąd od 2 do 3 lat. Przyspieszyć ten proces może zabieg Piezocision. Zabieg wykonywany jest już po założeniu aparatu na zęby. Polega na nacięciu kości korowej wyrostków zębodołowych, co powoduje, że kość gąbczasta wyrostka ulega szybszej przemianie. W efekcie zęby znacznie szybciej się przesuwają, a czas leczenia ortodontycznego zostaje zmniejszony do minimum i trwa około 6 miesięc. Koszt zabiegu: 1000 zł (za jeden łuk zębowy) plus założenie aparatu (1500-2500 zł).

