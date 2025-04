fot. Fotolia

Polki chcą być młodsze… intymnie. Powód? Aż 39% kobiet przyznaje się, że ma kompleksy z powodu wyglądu swoich dolnych partii ciała i wstydzi się ich przed partnerem. Ponad połowa deklaruje natomiast, że to skrępowanie wpływa na ich życie seksualne i związki – wynika z sondy kliniki Gyncentrum Ginekologia Plastyczna z Katowic.

Nic więc dziwnego, że z pomocą coraz częściej przychodzi ginekologia plastyczna i jej hit – odmładzanie pochwy.

Piękniejsze intymnie



Uroda intymna przestaje być w Polsce tematem tabu. Polki coraz częściej i coraz śmielej sięgają po zabiegi korygujące kształt, napięcie, rozmiar i wygląd… pochwy.

Otwartość na intymną młodość do Polski przywędrowała z USA. Tam do zabiegu odmładzającego części intymne przyznaje coraz więcej gwiazdy, m.in. Sharon Osbourne i Brandi Glanville, z bijącego rekordy popularności w USA programu Real Housewives Of Beverly Hills, a także etatowa celebrytka – Jordan. A to dopiero początek mody na urodę intymną – przekonują specjaliści.

– Widzimy, że Polki coraz śmielej poddają się zabiegom korygującym części intymne. Modna jest dziś rewitalizacja i powiększenie warg sromowych kwasem hialuronowym oraz zabiegi laserowe, które obkurczają ściany pochwy i przywracają im naturalne napięcie. Hitem ostatnich miesięcy jest także lifting okolic intymnych - mówi dr Dawid Serafin, ginekolog z kliniki Gyncentrum Ginekologia Plastyczna w Katowicach.

Większe, mniejsze, młodsze



Powody, dla których kobiety chcą skorygować urodę intymną, są różne. Ponad 70% kobiet poddaje się zabiegom po porodzie. Laseroterapia, lifting i odmładzanie warg sromowych popularne są także wśród 40-latek. Część kobiet decyduje się także na zabiegi z powodów czysto medycznych – nawracających stanów zapalnych, nietrzymania moczu czy z powodu braku satysfakcji w łóżku.

Co Polki robią sobie najczęściej? Najpopularniejszy jest laserowy zabieg obkurczający ściany pochwy, który pobudza włókna kolagenowe do produkcji, napinając tym samym błonę śluzową. Na zabieg ten często decydują się kobiety z zespołem rozluźnienia pochwy (VRS), spowodowanym porodami, urazami i menopauzą. Pacjentkami są także kobiety mające problem z osiągnięciem orgazmu.

Popularne jest także laserowe modelowanie kształtu pochwy. Zabieg wykonywany laserem MonaLisaTouch pozwala również na zmniejszenie warg sromowych, co przywraca jej symetryczny wygląd. Efekt wypełnienia uzyskuje się także stosując kwas hialuronowy np. Desiral, którym ostrzykiwane są części intymne. W podobny sposób przeprowadzany jest zabieg rewitalizacji warg sromowych, który nawilża i minimalizuje objawy starzenia się skóry w częściach intymnych.

Kobiety w średnim wieku natomiast coraz odważniej sięgają po najbardziej znany dziś zabieg –zmniejszania wejścia do pochwy. Wykorzystuje się w nim specjalne nici – VaginalNarrower.

– Zabieg polega na założeniu dwóch specjalnych szwów w obrębie krocza z zastosowaniem nici ze specjalnymi haczykami, które napinają i unoszą skórę. W efekcie zmniejszeniu ulega powoduje wejście do pochwy – tłumaczy specjalista Gyncentrum.

Skąd moda na takie zabiegi?



Zdaniem specjalistów ogrom kobiet wykonuje je, żeby podnieść swoją samoocenę i spełnić się w łóżku, ale nie tylko.

– Dla wielu kobiet wygląd części intymnych jest przyczyną kompleksów, uniemożliwiających znalezienie partnera, udane życie seksualne, a nawet osiągnięcie organizmu. Zabieg jest więc ważnym elementem, który wpływa na samoocenę kobiety, zwłaszcza w tak wrażliwych momentach jak czas po porodzie i menopauza – mówi dr Serafin.

