– Polecam przemywanie się lub okłady z maślanki – rewelacyjnie łagodzi! To w końcu naturalne bakterie we własnej osobie – czytamy na jednym z internetowych forów. Dla nowicjuszek jest także instrukcja, w jaki sposób zaaplikować „cudowny lek”:

– Należy napełnić strzykawkę jogurtem naturalnym, a następnie ostrożnie, bez użycia igły, wprowadzić płyn do pochwy – pisze ktoś na forum.

Jeśli zabieg ten wydaje się niektórym zbyt drastyczny – jak to w przypadku jogurtów – jest i wersja light:

– Z tego, co słyszałam, to jogurt kładzie się na wkładkę i tak się z nim paraduje… – pisze ktoś inny.

A dla tych, które na „paradowanie” czasu nie mają – wersja fast:

– A ja słyszałam, że podczas codziennej toalety, tzn. po podmyciu się, należy polać jogurtem pochwę, pozostawić na 10 minut i zmyć.

Skąd taki pomysł? Przefermentowane produkty mleczne zawierają dobre dla zdrowia bakterie kwasu mlekowego – to prawda. Niestety, nie mają one nic wspólnego z cennymi szczepami Lactobacillus – bakteriami probiotycznymi, które w odpowiedniej ilości wywierają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Ubytek dobrych bakterii można uzupełnić, dostarczając je z zewnątrz, ale w tzw. probiotykach mogą mieć postać doustną lub dopochwową. Preparaty te nadają środowisku pochwy kwaśny odczyn, chroniąc ją przed patogenami. Kolonizują nabłonek pochwy i układu pokarmowego, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania prawidłowego pH pochwy oraz utrzymania równowagi jej mikrobiologicznego środowiska.

Tymczasem produkty spożywcze spełniają inne parametry czystości i sterylności niż preparaty dopochwowe. Wprowadzanie tego rodzaju substancji do osłabionej infekcją pochwy może skończyć się co najwyżej spotęgowaniem dolegliwości.

Aplikowanie ząbka czosnku do pochwy



– Obieramy czosnek ze skórki, zawijamy go w jałową gazę i zostawiamy mały „ogonek” na końcu. Pakunek umieszczamy w pochwie w podobny sposób, jak zakłada się globulkę dopochwową. Powinien tam zostać na 3 do 5 godzin – radzi forumowiczka.

Czy zabieg jest zupełnie bezbolesny? Ta, która proponuje nieco dłuższą kurację, twierdzi, że niekoniecznie…

– Z czosnkiem chodzimy cały dzień i zmieniamy na noc. I tak przez kilka dni. Po pierwszych aplikacjach może trochę piec, może się pojawić różowa wydzielina, no i może też swędzieć. To nic złego – to znak, że organizm reaguje na lek.

Czosnek to rzeczywiście doskonały środek przeciwbakteryjny oraz przeciwgrzybiczny. Jednak aplikowanie go dopochwowo to działanie nie tylko nieskuteczne, ale wręcz szkodliwe – może podrażnić wrażliwą śluzówkę, a nawet wywołać nadżerkę. Co więcej, nie rozpuszcza się, więc konieczne jest jego wydobycie, a to może sprawiać trudności. Jeśli dodatkowo czosnek pęknie bądź nitka ulegnie zerwaniu, jedynym ratunkiem pozostanie wizyta u specjalisty. Tym razem z podwójnym problemem – nasiloną infekcją i… czosnkiem!

Ziołowe płukanki



– W razie jakichkolwiek intymnych dolegliwości – ocet winny. Można dodawać go do kąpieli w wannie albo nasączyć nim wacik i przecierać okolice pochwy. Ocet pomoże też pozbyć się nieprzyjemnego zapachu – radzi internautka.

Czy skorzysta z porady innej forumowiczki, by połączyć dwie „sprawdzone” metody i przyspieszyć „terapię”?

– Przygotuj mieszankę z octu i jogurtu. Na litr ciepłej wody daj 1/4 szklanki jogurtu i 4 łyżeczki octu. Połóż się na plecach na ręczniku i wykonaj delikatne podmycie…

Płukanki z ziołowych naparów wypłukują z pochwy nie tylko to, co niepożądane, ale także to, bez czego o zdrowiu intymnym możemy zapomnieć – dobroczynne bakterie. Tego rodzaju zabiegi niszczą naturalną florę bakteryjną pochwy oraz wysuszają ją, stając się przyczyną innych, przykrych dolegliwości. Co również istotne – mogą zaburzyć obraz infekcji, a tym samym opóźnić postawienie trafnej diagnozy.

Kobiecość to nie pole do eksperymentów!



– Desperacja wywołana nieprzyjemnymi, często nasilającymi się objawami, skłania kobiety do sięgania po sposoby wręcz absurdalne. A inspiracji i pomysłów na to, jak samodzielnie walczyć z intymnymi wrogami, jest naprawdę sporo. O ile niektóre z pomysłów można logicznie wytłumaczyć (co nie znaczy, że są skuteczne), w przypadku wielu trudno szukać racjonalnego uzasadnienia (np. podmywanie się szamponami przeciwłupieżowymi) – mówią twórcy kampanii „Kobiecość niejedno ma imię”.

– W momencie, kiedy zaobserwujemy jakiekolwiek niepojące objawy w okolicach intymnych, zastanówmy się: czy lepiej udać się do specjalisty i wdrożyć skuteczne leczenie już teraz, czy niebezpiecznymi metodami potęgować objawy infekcji. O ile bowiem infekcji nie musimy się wstydzić – przynajmniej raz w życiu dotyka każdą z nas – wiara w opisane metody wymaga tego, aby przed lekarzem pochylić ze wstydem głowę… – podsumowują twórcy kampanii „Kobiecość niejedno ma imię” (www.kobiecosc.info).

