Na spacer jest zawsze dobra pora. To najbardziej naturalna i bezpieczna forma aktywności fizycznej. Jest to sport dla każdego, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej.

Spacerować mogą nawet ludzie starsi, osłabieni, ludzie chorzy, dzieci i kobiety w ciąży. Niezależnie od pory roku, pogody i temperatury powietrza, wystarczy się odpowiednio ubrać, włożyć sportowe buty i można po prostu iść przed siebie...

Ta forma ruchu niesie wiele dobrodziejstwa, zarówno dla naszego ciała jak i dla ducha. Przede wszystkim dotleniamy organizm, poprawiamy sprawność układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, łagodzimy napięcie mięśniowe, a przy okazji spalamy kalorie! Przez godzinę powolnego spaceru tracimy 200 kalorii, a gdy zmienimy tempo na szybki marsz, możemy spalić nawet 300 kalorii! Dużym atutem spacerowania jest to, że możemy sobie w tym czasie przemyśleć i uporządkować wiele spraw, albo po prostu się odprężyć i zrelaksować. Jeśli mamy możliwość spacerować po lesie czy parku, obserwujemy przyrodę, delektujemy się szumem drzew, śpiewem ptaków, barwami liści...

Spacer to także dobry sposób na spędzenie czasu z kimś bliskim, często w domu zaczynamy się ze sobą mijać, przyzwyczajamy się do drugiej osoby jak do mebla, który po prostu jest. Natomiast podczas wspólnego spaceru jest okazja by się na nowo ze sobą zaprzyjaźnić, razem obserwować świat i jak dawniej potrzymać się za ręce...

